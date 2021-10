V Pécsu bodo oktobra nastopile prave zvezde

Ob 10. obletnici Centra Kodály v Pécsu bodo oktobra na oder stopile prave svetovne zvezde.

Center Kodály, Pécs

Mike Stern / Bill Evans Band featuring Tom Kennedy & Nicolas Viccaro (18. oktober 2021.)

18. oktobra bodo na odru Centra Kodály nastopile jazzovske legende, in sicer Mike Stern / Bill Evans Band featuring Tom Kennedy & Nicolas Viccaro.

Mike Stern je “najbolj nasmejani kitarist na svetu”, nekdanji član Milesa Davisa, Jako Pastoriusa, član skupin Blood, Sweat & Tears in Steps Ahead. Šestkratni nominiranec za gremija je eden najbolj cenjenih električnih kitaristov svoje generacije, njegova vsestranskost pa se kaže v njegovem igranju, ki je včasih lirično, včasih razgibano, včasih pa brenka kot Jimi Hendrix.

Bill Evans in Mike Stern

Legenda saksofona Bill Evans je v zadnjih štirih desetletjih s svojim strastnim in edinstvenim zvokom saksofona navdušil občinstvo po vsem svetu. Z 22. leti je postal član skupine Milesa Davisa, enega najpomembnejših jazzovskih glasbenikov 20. stoletja, ki je o njemu dejal, da je ” eden največjih glasbenikov, kar sem jih kdaj koli spoznal”. Tudi Mick Jagger ga je povabil v svojo skupino, sodeloval pa je tudi z Johnom McLaughlinom in Herbiejem Hancockom. Zaslužen je za enega najvplivnejših koncertnih albumov v zgodovini jazza, Petite Blonde.

Pridružuje se jima odlični Tom Kennedy na basu in Nicolas Viccaro na bobnih. Nepogrešljiva jesenska glasbena poslastica ne le za ljubitelje jazza!

Maxim Vengerox in Simfonični orkester MÁV (25. oktober 2021)

Drugi vrhunec meseca je koncert enega največjih svetovnih violinistov Maxim Vengerov, ki bo 25. oktobra nastopil s Simfoničnim orkestrom MÁV.

Maxim Vengerov

Decembra 2010 je imel Panonski filharmonični orkester svoj prvi javni koncert v novo odprtem Kodály centru pod vodstvom Maksima Vengerova. Vengerov je o koncertni dvorani dejal: “Pravijo, da je arhitektura okamenela glasba. Tukaj so ustvarili arhitekturnega Stradivarija…” Koncertna dvorana, ki slovi kot ena najboljših v Evropi, ga je ob praznovanju obletnice ponovno sprejela na oder, tokrat kot violinista.

Vengerov bo igral s Simfoničnim orkestrom MÁV iz Budimpešte, ki prav tako praznuje 75-letnico delovanja. S skoraj sto glasbeniki je eden najbolj znanih simfoničnih orkestrov v državi. Njen repertoar sega od baročne glasbe do sodobnih, modernih del. V zadnjih sedmih desetletjih so njihove koncerte dirigirali številni svetovno znani dirigenti, med njimi Kobajašija Kena-Ičira, in sodelovali s svetovnimi zvezdami, kot so Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, Erika Miklósa, Andrea Rost, Tamás Vásáry in Zoltán Kocsis.

Simfonični orkester MÁV

25. oktobra bosta na sporedu dve najizrazitejši deli Johannesa Brahmsa, Simfonija št. 2 in Violinski koncert. Dirigent koncerta je Gábor Takács-Nagy.

Več informacij:kodalykozpont.hu