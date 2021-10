Razstava World Press Photo se septembra vrača v Budimpešto

Madžarski nacionalni muzej bo tudi letos gostil razstavo World Press Photo 2021, in sicer od 24. septembra do 31. oktobra 2021.

Foto: Gabriele Galimberti, National Geographic

Na eni najbolj pričakovanih razstav leta so v središču pozornosti novinarske fotografije, ki pripovedujejo najpomembnejše zgodbe na svetu v zadnjem letu. Po izjemnem uspehu prejšnjih let bo razstava leta 2021 odprta pet tednov namesto običajnih štirih. Letos bodo razstavo zanimivih del dopolnjevale spremljevalne dejavnosti.

V zadnjem času naše življenje obvladuje epidemija. Medtem ko se bo človeštvo po vsem svetu skupaj borilo proti epidemiji, bodo fotoreporterji na novinarski fotografski razstavi obravnavali tudi regionalne konflikte, socialna vprašanja, naravne lepote, varstvo okolja in športne dogodke. Raznolika razstava bo skupaj z dokumentarnimi filmi spremljevalnega programa Digitalno Storytelling obiskovalcem ponudila pomemben vpogled v današnji svet. Predstavlja nam zgodbe in dogodke, ob katerih se ustavimo, razmišljamo in sočustvujemo, a jih sicer ne bi opazili.

Fotó: Lorenzo Tugnoli, The Washington Post

Vsako leto 28-članska žirija priznanih fotografskih strokovnjakov odloča o slikah, poslanih na natečaj. Letos je imela vsaka kategorija (General News and Spot News, Contemporary Issues, Long-Term Projects, Environment, Sports) svojo žirijo. Vsaka nagrajena fotografija gre skozi strog postopek preverjanja, ki zagotavlja, da se izločijo slike, ki so bile prirejene, in slike, pri katerih se obdelani dogodek ne ujema z napisom.

Letos je mednarodna žirija med 74 470 fotografijami 4315 fotoreporterjev iz 130 držav izbrala 151 del za razstavo World Press Photo. Potujočo razstavo si bo po pričakovanjih ogledalo več kot štiri milijone ljudi na 120 različnih lokacijah po vsem svetu. Razstava v Madžarskem narodnem muzeju je bila ena najbolj obiskanih na svetu, saj si jo je v letih pred epidemijo ogledalo več kot petinštirideset tisoč obiskovalcev.

Fotó: Valery Melnikov Sputnik

Spremljevalni programi: