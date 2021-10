Jesenska pita s figami in mandlji za ljubitelje eksotičnih okusov (recept)

Z nastopom jeseni je čas, da hladne in kremne sladice zamenjate s pecivom, ki so udobna ob jesenskih dneh. V sezoni ne manjka sadja: jabolka, hruške in slive so v svoji zlati dobi, fige, zrele in sočne v poletni vročini, pa vas bodo v mediteranskem razpoloženju držale še v septembru. Zaradi eksotičnega okusa tega vijoličnega sadeža, bogatega z vitamini, ga zlahka dodate k vsaki sladici, zato če si namesto običajne jabolčne pite in slivovega kolača zaželite nekaj novega, poskusite figovo in mandljevo pito!

Fotografija: Melánia Gál / Za več neverjetnih sladic obiščite Instagram stran @gal.melike!

Sestavine:

Za prhko testo

350 g gladke moke

130 g masla

70 g sladkorja v prahu

1 jajce

1 ščepec soli

3 jedilne žlice hladne vode

Za namaz

3-4 žlice marmelade (mi smo uporabili marelično marmelado, lahko pa jo pripravite druge marmelade, ki vam je všeč)

Za mandljevo plast

130 g masla sobne temperature

130 g sladkorja

2 jajci

250 g mletih mandljev/ mandljev

50 g gladke moke

6 zrelih fig

Priprava (za pekač s premerom približno 22 cm)

Najprej pripravimo krhko testo. V veliko skledo presejemo moko in vanjo vmešamo hladno maslo. Ko je masa pripravljena, dodajte sladkor v prahu, jajce, sol in hladno vodo ter vse skupaj pregnetite v homogeno testo. Testo zavijte v prozorno folijo in ga vsaj za pol ure postavite v hladilnik. Medtem ko se testo ohlaja, pripravite mandljevo plast. Maslo s sladkorjem stepite do puhastega, nato pa mu po vrsti dodajte obe jajci. Na koncu dodajte moko in mlete mandlje ter zmešajte do gladkega. Ko je testo dovolj ohlajeno, ga vzemite iz hladilnika in razvaljajte v okroglo obliko, približno pol centimetra večjo od posode, ki jo uporabljate. Nato testo položite v obloženo posodo za pito, ga močno pritisnite in z ostrim nožem odstranite morebitne previsne dele. Testo premažite z marmelado in na vrh namažite mandljevo kremo. Na koncu fige prerežite na pol in jih do polovice potisnite v mandljevo maso, s prerezano stranjo navzgor. Nato pito lahko date v pečico. Pito pecite v ogreti ventilatorski pečici pri 175 °C približno 40 minut, da se zlato rjavo zapeče. Če vrh preveč rumeni, zmanjšajte temperaturo. Ko je pita pripravljena, pustite, da se v pekaču ohladi do mlačnega, nato jo vzemite iz pekača in postrezite.

Če želite torto kombinirati z nečim kremastim, stepite mascarpone z malo smetane, medu in cimeta ter torto postrezite z njim, eksotična kombinacija okusov je zagotovljen hit!

Hvala Melaniji Gál za recept.