Kanadska pevka Alanis Morissette se po 13 letih vrača v Budimpešto

Sedemkratna dobitnica nagrade grammy Alanis Morissette se bo letos novembra po 13 letih vrnila na oder, in navdušila občinstvo po vsem svetu.

Alanis Morissette je od svojega prvenca leta 1995, ne nepričakovano postala ena najbolj vplivnih pevk, avtoric in umetnic na področju popularne glasbe. Njena izredno ekspresivna glasba in način izvajanja sta ji zagotovila veliko slavo in priznanje: Njen debutantni album Jagged Little Pill je sledilo še devet raznolikih in uspešnih albumov.

Poleg zabave se zavzema za enakopravnost žensk ter duhovno, psihološko in fizično harmonijo, to je razvidno tudi iz njene oddaje Conversation with Alanis Morissette, ki se je začela leta 2016. Njen zadnji in deveti studijski album Such Pretty Forks In The Road je izšel lani poleti, njena najnovejša pesem z Williejem Nelsonom On The Road Again pa daje vpogled v njeno celotno glasbeno ustvarjanje.

Sedemkratna dobitnica nagrade grammy je zaradi velikega zanimanja pred kratkim objavila nove datume za svetovno turnejo 2021-2022. Ameriški del turneje s 35 postanki, ki obeležuje tudi 25. obletnico izida albuma Jagged Little Pill, se je začel 12. avgusta 2021 v Austinu, končni cilj pa je legendarna dvorana Hollywood Bowl v Los Angelesu z dvojnim koncertom 5. in 6. oktobra.

Po Ameriki se bo turneja jeseni nadaljevala poceli Evropi, s postanki v Nemčiji, na Danskem, Nizozemskem in v Španiji ter 3. novembra na Madžarskem v areni v Budimpešti. Na tej posebni koncertni turneji bo Alanis ponovno predstavila vse pesmi z albuma Jagged Little Pill, pa tudi zbirko svojih največjih uspešnic in pesmi z najnovejšega albuma Such Pretty Forks in the Road.

Za dobro razpoloženje oboževalcev bo večer s svojimi neverjetno iskrenimi in navdihujočimi pesmimi odprla za grammyja nominirana pevka in avtorica pesmi Liz Phair.

Vstopnice za koncert lahko kupite na spletnih straneh www.livenation.hu in www.funcode.hu.