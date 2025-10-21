Titkos rejtekhelyek: 5 mesés szállás háborítatlan, őszi elvonuláshoz

A hűvös, megállás nélkül szürkülő őszi hétköznapokon egyre csak halványodnak a nyaralás emlékképei… Itt az idő hát, hogy új élményeket gyűjtsetek, és megajándékozzátok magatokat pár pihentető nappal – az alábbi helyszíneknél jobbat keresve sem találnátok az őszi feltöltődéshez!

Káli Panoráma Birtok

Egy romantikus kis ház, mely – mindenféle túlzás nélkül – a Káli-medence rejtett gyöngyszeme: a Káli Panoráma Birtok azonnal belopta magát a szívünkbe! A dombok ölelésében megbújó kis ékszerdoboznál mesés panoráma, pihentető csend és megannyi élmény gondoskodik a feltöltődésről. A jacuzzi habjaiban fürdőzve, a kandalló pislákoló fénye mellett megpihenve, vagy az ínycsiklandó borokat kortyolgatva csak egymásra kell figyelnetek – kivéve persze, ha kutyusotok is csatlakozik hozzátok, hiszen a birtokon a négylábúakat is szeretettel látják! Az őszi pihenést ráadásul most szuper kedvezmény teszi még édesebbé: foglaláskor használjátok a FUN15 kódot, hogy 15% kedvezményben részesülhessetek!

8282 Káptalantóti | Weboldal

Meszes Apartman

Kalocsától nem messze, a meszesi Duna-parton rejtett kincsre bukkanhattok: a Meszesi Apartman az ártéri erdő csendjében bizonyítja be, hogy márpedig a természetben vár a legnagyobb kényelem. A fantasztikus szálláshelyen egyszerre akár 10 fő is megpihenhet, akik 4, saját fürdőszobával felszerelt szobában szakadhatnak ki a szürke hétköznapokból. Télen óriási, fatüzelésű dézsában lazíthattok, skandináv mintára épült szaunaházban wellnessezhettek, de nyáron is érdemes lesz visszatérni, hogy letesztelhessétek a kültéri medencéket. Az alábbi linkre kattintva virtuális sétán járhatjátok be a csodás helyszínt – ennél már csak élőben lesz szebb!

6300 Kalocsa-Meszes Dunapart hrsz.: 1090 | Weboldal

Monolith Lodge

A Kapolcsi Sziklák elképesztő sikere után most újabb szálláshellyel bővül a Hello Wood Resorts: a portfólió legújabb büszkesége, a Monolith Lodge Dobogókőre csábítja az elegancia után áhítozó szálláskeresőket. A luxusvilla kialakítása során a hangsúly a szelíd építészetre, a természetes anyagokra és a fenntarthatóságra került, így igazi álomház született a népszerű kirándulóhelyen. Skandináv stílus, hatalmas belmagasság, óriási üvegfelületek, termelői reggeli kosár a Breier Farm jóvoltából – mindez csak rátok vár november 14-től a dobogókői prémium házban! Az előértékesítés már meg is kezdődött: fontos tudnotok azonban, hogy a 6 fős Monolith Lodge felnőttbarát szálláshely.

2099 Pilisszentkereszt, Őzike utca 14., hrsz.: 1145 | Weboldal

Treehouses Noszvaj

Fantasztikus lombházak az erdő mélyén, egy karnyújtásnyira történelmi látnivalók sokaságától – mi másról is lenne szó, mint a Treehouses Noszvaj páratlan szálláshelyéről? A nagybetűs pihenőparadicsomban négycsillagos faházakban, madárcsicsergés közepette gyönyörködhettek a természet kincseiben, szaunázhattok, sőt még személyre szabott masszázskezeléseken is részt vehettek a testi-lelki feltöltődés jegyében. A délutáni kiránduláshoz akár e-bikera is pattanhattok, és magatokkal vihetitek a Treehouses piknikkosarát – ha még férne belétek a pompás reggeli után! Egy kismadár pedig azt csiripelte, ha a noszvaji újdonságot, a Kilátó Tornyot választjátok, tetőteraszos pezsgőfürdőben lazítva is koccinthattok – de erről győződjetek meg inkább ti magatok!

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22. | Weboldal

SUQO

Sukoró, a Velencei-tó szomszédságában megbújó festői üdülőfalu igazi bakancslistás látnivalója hazánknak. Az erdő szélén pompás szálláshelyre lelhettek: a SUQO teraszáról olyan panorámában gyönyörködhettek, mint sehol máshol a településen! A bájos vendégház egyszerre 4 fő elszállásolására alkalmas, akik a slow living jegyében, távol a város zajától tölthetnek el felejthetetlen napokat. A lelassulást jókora jacuzzi is támogatja, na meg a természet közelsége – a SUQO-nál minden négyzetméter a csendre, a harmóniára és a nyugalomra rezonál! Jó hír, hogy kutyusaitokat sem kell otthon hagynotok: a szálláshely állatbarát, hiszen csak velük lesz teljes a társaság.

8096 Sukoró, Présház köz 4. | Facebook

