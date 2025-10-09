20 lebilincselő új sorozat és évad 2025 őszén a Netflixen és társain

Összegyűjtöttük nektek a legizgalmasabb újdonságokat a streamingoldalakon. Íme a legjobb új sorozatok és évadok 2025 őszén a Netflixen, az HBO Maxon és a Disney+-on!

Új sorozatok 2025 őszén a Netflixen és társain

A megbízás (HBO Max)

Egy FBI-ügynök csapatával egy drogelosztó házakat érintő rablássorozat ügyében nyomoz, amelyben egy gyanútlan családapa is érintett.

Fekete nyúl (Netflix)

Egy feltörekvő étteremtulajdonos kénytelen alámerülni a New York-i alvilágba, amikor a zűrös fivére uzsorásokkal a sarkában visszatér a városba.

Breslau: Egy sorozatgyilkos nyomában (Disney+)

1936-ban Breslau sötét utcáin Franz Podolsky, a lengyel nyomozó egy kegyetlen gyilkos nyomába ered.

A Guinness család (Netflix)

Dublin, 1868. A Guinness család feje meghal, a sörfőzde sorsa pedig a négy – sötét titkokat rejtegető – gyermeke kezébe kerül.

Outlander: Vér a véremből (HBO Max)

Az Outlander: Az idegen előzménysorozata Jamie Fraser szüleinek, Brian Frasernek és Ellen MacKenzie-nek az életét és kapcsolatát helyezi fókuszba.

Kísértetjárta hotel (Netflix)

Miután fivérétől egy szállodát örökölt, egy egyedülálló anya összeköltözik annak jóindulatú szellemével – és néhány problémás vendéggel, akik sosem fognak kijelentkezni.

Újoncok (Netflix)

Miután egy zaklatásnak kitett tinédzser egy hirtelen ötlettől vezérelve beáll a tengerészgyalogsághoz, az újoncok színes csapatában új életcélt — és váratlan barátokat — talál.

Te és minden más (Netflix)

A tinédzser éveiktől felnőttkorukig két barátnő jobban-rosszban együtt maradt, ám később eltávolodtak – most egyikük azt kéri, a másik töltse vele élete utolsó napjait.

Chad Powers (Disney+)

Russ Holliday irányító álruhát ölt és Chad Powersként próbálja újrakezdeni sportkarrierjét.

Partra vetett hal (Netflix)

Antón, a pénzszűkében lévő állatorvos munkát vállal egy előkelő kisállat-kereskedésben, vidéki jószágok ellátása helyett prémium nasikat kínál elkényeztetett ölebeknek.

Texasi feleségek (Netflix)

Sophie Kelet-Texasra cseréli New Englandet, és egy előkelő nő ellenállhatatlan vonzáskörébe kerül, ahol a gazdag feleségek köre halálos titkokat rejt.

Zavaros folyó (Disney+)

Három személy sorsa összefonódik egy letűnt kor törvénytelen világában.

Szörnyeteg: Az Ed Gain-story (Netflix)

Ed Gein, a hollywoodi filmek számos ikonikus gyilkosához ihletül szolgáló hírhedt gyilkos és sírrabló életének sokkoló és igaz története.

A bérgyilkos és a lánya (Netflix)

Franciaország, 1504. Egy könyörtelen bérgyilkos menekülésbe fog elhidegült lányával, hogy megvédje őt halálos ellenségeitől és a gonosz erőktől.

Új évadok 2025 őszén, amiket már sokan vártak

Peacemaker – Békeharcos: 2. évad (HBO Max)

Miután Peacemaker felfedez egy alternatív és kívánatosabb világot, kénytelen szembenézni traumatikus múltjával, és a jövőjét a saját kezébe venni.

Twisted Metal: 2. évad (HBO Max)

Egy nagydumás kívülálló kap egy esélyt egy jobb életre, de ehhez le kell szállítania egy rejtélyes pakkot a posztapokaliptikus senkiföldjén.

Alice határországban: 3. évad (Netflix)

A céltalan gamer két barátjával együtt egy alternatív Tokióban találja magát, ahol az életben maradásért kénytelenek egy sor szadista játékban részt venni.

1670: 2. évad (Netflix)

Ebben a szatirikus vígjátékban egy különc nemes családi viszályok és paraszti összetűzések közepette egy 1670-es évekbeli lengyel falut vezet a saját, kaotikus módján.

Mosoly Zrt.: 3. évad (HBO Max)

Egy cég alkalmazottai arra teszik fel az életüket, hogy boldogságot hoznak a világba. A cég a cinikus Charlie-ból és a sztáralkalmazott Pimből áll.

Gyilkos a házban: 5. évad (Disney+)

Három idegen, akik imádják a true crime műfaját, egy igazi bűnügy kellős közepén találják magukat.

