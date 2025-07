12 csodás animációs mesefilm a 2025-ös nyári szünetre

Összegyűjtöttünk nektek egy csokornyi új mesefilmet és animációs filmet, amik 2025-ben érkeztek a mozikba vagy a streamingoldalakra.

Új mesefilmek és animációs filmek 2025 nyarán a magyar mozikban:

Elio

Az intergalaktikus kalandmajka főhőse a hősszereptől idegenkedő Elio, akinek a képzelőereje nem ismer határokat. A fiút véletlenül felszippantja egy bolygóközi szervezet, amiben minden létező galaxis képviselteti magát. Eliót tévedésből a Föld nagykövetének tekintik, és mivel teljességgel felkészületlenül éri az így ránehezedő nyomás, muszáj lesz barátságot kötnie különc földönkívüli életformákkal, túlélnie néhány félelemetes próbatételt, és valahogyan rájönnie, minek is szánta őt a sors valójában.

Királyok királya

Charles Dickenst lefoglalja a karrierje, így nehezen tud kötődni fiához, Walterhez. Dickens remélve, hogy a történetmesélés által közelebb tud kerülni fiához, megosztja vele Jézus Krisztus életének történetét. Jézus utazásán keresztül pedig Walter és Dickens kapcsolata elmélyül, és egy szeretetteljes apa-fia viszonnyá kovácsolódik.

Csongor és Tünde

A Csongor és Tünde varázslatos története a boldogság kereséséről, a bátorságról, bajtársiasságról szól, tele izgalmas kalandokkal és próbatételekkel. Az alkotás hiánypótló, hiszen lehetővé teszi, hogy Vörösmarty gazdag szimbolikájú eredeti művéhez méltó mesefilm legyen elérhető a mai magyar gyerekek számára.

Animációs mesefilmek, amik 2025-ben kerültek fel a streamingoldalakra:

Vaiana 2 (Disney+)

Miután váratlan hívást kap felfedező őseitől, legénysége élén Vaiana nagy utazásra indul, s természetesen vele tart Maui is. Óceánia távol eső vidékein, rég elveszett vizeken át visz az útjuk, ahol olyan kalandokba keverednek, amilyenekről Vaiana még csak nem is álmodott.

K-pop démonvadászok (Netflix)

Amikor Rumi, Mira és Zoey K-pop-szupersztárok koncertje nem telt házas, a titkos képességeiket használják, hogy megvédjék rajongóikat a természetfeletti fenyegetésektől.

Egy Minecraft film (HBO Max)

Négy szélfútta, fura figura kénytelen összeismerkedni: nem mintha nagyon kíváncsiak lettek volna egymásra, de egy titokzatos átjárón keresztül mindannyian átzuhannak egy izgalmas, kiismerhetetlen és nagyon furcsa másik világba, ahol minden kockákból épül, és csak a képzelet szab neki határt.

Mufasa: Az oroszlánkirály (Disney+)

A filmben Rafiki elmeséli Mufasa legendáját Kiarának, Simba és Nala lányának, Timon és Pumbaa segítségével. A visszaemlékezésekben a történet Mufasát egy árva kölyökként mutatja be, aki elveszett és egyedül van, mígnem találkozik egy Taka nevű oroszlánnal – a királyi vérvonal örökösével. A véletlenszerű találkozás egy rendkívüli, sorsukat kereső csoport utazását indítja el – kötelékeiket próbára teszik, miközben összetartanak, hogy elkerüljék a fenyegető és halálos ellenséget.

Kacsalábon (Netflix)

A Mallard család kicsit besüppedt a posványba. Míg az apuka, Mack szeretné biztonságban tudni családját, és szívesen tapicskol örökre a New England-i tavukban, addig az anyuka, Pam fel szeretné rázni a dolgokat, és meg szeretné mutatni a nagyvilágot a gyerekeiknek, a tinisrác Daxnek és a kiskacsa Gwennek. Miután egy vándormadárcsalád leszáll a tavukra távoli helyekről szóló izgalmas mesékkel, Pam rábeszéli Macket, hogy vágjanak neki egy családi kirándulásnak New York City-n át a trópusi Jamaicába.

Trollok: Együtt a banda (Netflix)

Két filmnyi igaz barátság és fáradhatatlan flörtölés után Pipacs és Ágas végre hivatalosan egy pár. Ahogy egyre jobban megismerik egymást, Pipacs rájön, hogy Ágasnak van egy titok a múltjában. Régen tagja volt négy fivérével Pipacs kedvenc fiúbandájának, a BroZone-nak. A BroZone feloszlott, még mikor Ágas kisbaba volt, és a család is szétszakadt, és Ágas azóta nem is látta a fivéreit. Ám amikor Ágas bátyját, Floydot a zenei tehetségéért elrabolja egy gonosz popsztár páros – Bársony és Furnér – Ágas és Pipacs nekivágnak a rögös és érzelmes útnak, hogy újból összehozzák a többi fivért, és megmentsék Floydot attól a sorstól, ami rosszabb még a popkulturális feledésbe merülésnél is.

Super Mario Bros.: A film (HBO Max)

A Nintendo és az Illumination új animációs filmje a Super Mario Bros. világában játszódó kaland-vígjáték. Mario és Luigi, a nagybajszú vízvezeték-szerelő testvérpár mellett az összes fontos karakter szerephez jut a filmben: felbukkan Peach hercegnő, Bowser, Toad, Donkey Kong, Cranky Kong, Kamek és Spike is.

DC Szuperállatok ligája (HBO Max)

Krypto szuperkutya: tud repülni, és csak egy egészen kicsit nagyképű – de hát melyik kutya maradna szerény, ha Superman a gazdája, akivel osztozik a szupererőn, és együtt harcol Metropolis elvetemült bűnözői ellen? Csakhogy az Igazság Ligájának összes tagját, így Supermant is elrabolja egy legfőbb főgonosz, és a kutya magára marad.

Mancs őrjárat: A szuperfilm (Netflix, HBO Max)

Miután egy rejtélyes meteor zuhan Kalandvárosra, a bátor kutyusok menő új szuperképességeket kapnak, majd szembeszállnak egy gonosz tudóssal.