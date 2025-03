3 forrás Budapesten és környékén, amit érdemes útba ejteni tavaszi kirándulások alkalmával

Felszín alól feltörő források csobogásának hangjával fűszerezhetitek meg tavaszi kirándulásotokat, amihez most fővárosi és Budapest környéki helyszíneket is ajánlunk.

Város-kút, Budapest

A Svábhegyen található Jókai-kerttől egy rovidebb sétára, a Fogaskerekű azonos nevű megállójának közelében, a Svábhegy és Istenhegy határán található Devecseri Gábor parkban találjuk a Város-kút forrás két forrásházát is. Az alsó és a felső kútház rekonstrukciója is különleges látványt nyújt és nemcsak évtizedekről, de évszázadokról is mesél. A forrásfoglalat fölé emelt épület a felső kútház, mely a gótikus stílust idézi, a 25 méterre található alsó kútház pedig a gyűjtőmedence fölött helyezkedik el. A csobogó forrás feltehetően már az őskorban is ismert volt, de a budai várat egykor ívóvízzel ellátó vízvezetékrendszer egyik legfontosabb vízfolyásaként vált nevezetessé.

1125 Budapest, Devecseri Gábor park

Rózsika-forrás, Solymár

A Jegenye-völgy egyik legbájosabb forrása a Hűvösvölgyből induló buszjáratokkal a fővárosból is könnyen megközelíthető. A forrás már az 1910-es években is népszerű úti cél volt, a környék rendezésére azonban csak 1965-ben került sor, ekkor kapta nevét a környéken sokat kiránduló munkásnő, Rózsi után. Jelenlegi formáját 2002-ben nyerte el, amikor felavatták a forrás mellett található, vizet öntő lányalakot ábrázoló szobrot is, ami Rumán Sándor szobrászművész alkotása. A forrás vize ugyan nem minősül ivóvíznek, érdemes felkeresni egy tavaszi kirándulás alkalmával.

Kaán-forrás, Visegrád

A Visegrádi-hegység egyik legkedveltebb forrása a Kaán Károly nevét viselő Kaán-forrás. Az Apátkúti-völgyben található bővizű forrás tökéletes úti cél egy tavaszi kirándulás alkalmával, érdemes azonban akkor is útba ejteni, ha a környék többi látnivalója után megpihennétek a szomszédos pihenőhelyen. A szinte mindig bővizű forrás közelében található ugyanis a Spartacus-tanösvény, de ezen kívül is népszerű kirándulóhelynek számít a környéken. Vizéről tudni érdemes, hogy csekély ásványianyag-tartalommal rendelkezik, fogyasztása pedig csak saját felelősségre ajánlott.

