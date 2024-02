A Városligeti fasor gyöngyszeme: A Klösz-villa múltja és jövője

A pazar villákban bővelkedő Városligeti fasor egyik rejtett kincse a híres városfotográfus, Klösz György számára építtetett épület, ami 2025-től a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumnak ad majd otthont. Ismerjétek meg a lehengerlő és páratlan villa történetét!

A mai Városligeti fasor 49. számú telken eredetileg Mitterdorfer János kereskedő terveztetett Zofahl Lőrinccel 1853-ban egy földszintes lakóházat, ami egy L-alakú villa volt. A tulajdonos halála után, Mitterdorfer Jánosné 1868-ban egy mosókonyhával és egy kerti épülettel toldatta meg a családi házat, amíg egészen 1894-ig álltak, amíg a világhírű városfotós, Klösz György megvásárolta és újraálmodta a területet.

A ma látható neoklasszicista villát Schubert Ármin és Hikisch Lajos tervezte, kezdetben csak nyaralóvillának, azonban a kétemeletes épület második emeletén nem sokkal később Klösz György kisebb műhelye kapott helyet.

A család hamarosan életvitelszerűen is beköltözött a pazar épületbe: míg a földszinten az irodák, a rajzterem és a cselédlakás kapott helyet, az első emelet lett a család élettere, az üvegtetővel és üveghomlokzattal ellátott felső szinten pedig a korban végtelenül profinak számító fényképészeti műtermek kaptak helyet.

Az egyre nagyobb hírnévnek örvendő művész munkájába idővel fia is bekapcsolódott, az ekkor megalakult Klösz György és Fia Grafikai Műintézet Rt. pedig már nemcsak fényképészettel foglalkozott, hanem egy hatalmas nyomdát is üzemeltetett, amihez bővíteni kellett az épületet. Az itt dolgozó, közel 40 ember egy igazán korszerű megoldást is használhatott, ugyanis az átépítésnél egy lift is került az épületbe.

Végleges alapterületét és mai képét végül 1938-ra érte el, majd egészen az államosításig, 1948-ban állta Klösz-család tulajdonában. 1948-ban az épületbe az Offset Nyomda Nemzeti Vállalat (1974-től Offset és Játékkártya Nyomda) költözött, amely 1956-ban kibővült és ezzel megkapta a szomszédos, Városligeti fasor 47. szám alatt található ingatlant is.

Az elmúlt időszakban az egykori, ikonikus, homlokzaton található Krösz György és Fia feliratot leváltotta a jelenlegi funkcióját hirdető Fasor Irodaház kiírás.

A hosszú múltú, lehengerlő kinézetű villára nagy változás vár, ugyanis egy felújítás után, 2025-től itt fog működni a Szépművészeti Múzeum új tagintézménye, a több, mint 700 ezer műtárgyat felsorakoztató Nemzeti Fotóművészeti Múzeum.

