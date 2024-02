17 fergeteges farsangi beöltözős buli és program Budapesten idén februárban

Szeretnétek méltó módon ünnepelni az idei farsangi időszakot? Akkor szemezgessetek alábbi ajánlónkból, amelyben egyaránt találhattok koncerteket, farsangi bulikat, fánkkóstolókat, de még karneváli piacozást is.

Bowie Kívánságkoncert és Retro Stars Farsang // Úri Muri (2024. február 2.)

A Cosmic Maze ismét egy nagyon izgalmas koncepcióval pezsdíti fel az Úri Muri színpadát, február 2-án egy Bowie Acoustic Kívánságkoncertet szerveznek, amelyen kizárólag azok a számok kerülnek a setlistre, amit ti szeretnétek. A koncert után pedig Mr. Plé és Levi egy retro farsangi bulit rittyent nektek.

Lithium Night Farsang // Akvárium (2024. február 2.)

Jön a Lithium Night farsangi kiadása. Hatalmas sikert aratott a tavalyi halloweeni tematikájú buli, de reméljük nem tettétek nagyon el a jelmezeket, mert most ismét elő kellene venni őket. Jegyek IDE kattintva!

Pál Utcai Fiúk Farsang, vendég: Abigél // Dürer Kert (2024. február 2.)

Réges-rég egy messzi-messzi galaxisban egy rég halottnak hitt gonosz szövetség éledezni kezd. Ez még a Jediket is meglepetésként éri, akik figyelmét a Kereskedő Föderáció és a Köztársaság közötti politikai feszültség köti le. Most az Erő sötét oldala azzal fenyeget, hogy úrrá lesz a világosságon, és csupán egy ősi Jedi-jövendölés állhat a remény és a végzet útjába az egész galaxisban. Budapesten, február 2.-án, a Duna ködös partvidékén, a Dürer-kertben gyűlik majd össze pár olyan ember, akiknek még fontos az emberiség sorsa és megpróbálnak tenni valamit azért hogy a világban ne győzhessen a Gonosz… Jegyek IDE kattintva!

Karneváli piacozás a Rómain jelmezes felvonulókkal, fánkparádéval (2024. február 3.)

A már hagyománnyá vált karneváli vásár idén sem maradhat el a Római-parton, ahol a jelmezbe öltözött piacon az árusok ízes portékái és kézműves termékei sorakoznak majd az asztalokon. A télűző vásáron számíthattok még velencei karneválos felvonulásra, verklis muzsikusokra és fánkparádéra is, amelyen 4-féle farsangi finomságot is kóstolhattok, a hagyományos szalagos fánktól egészen churrosig, a spanyol ízek kedvelőinek.

Metamorphosis – szürrealista bál // Nemdebár (2024. február 3.)

Kortárs farsangi bált rendeznek február 3-án a margitszigeti Kristályban. Élő DJ-szettek, zongorajáték, légi akrobaták és szürrealista svédasztal várja a maskarába bújt közönséget, akik a bulit megelőző napon elkészíthetik farsangi maszkjukat és jelmezüket a Nemdebárban tartott workshopon.

Farsangi programok országszerte:

Családi ökofarsang // Hello Buda (2024. február 3.)

Legyetek részesei egy remek hangulatú, családi farsangi programnak a Hello Budában! Ha van kedvetek, öltözzetek be, hiszen több kategóriában is jelmezversenyt hirdetnek, a győzteseket pedig nyereményekkel díjazzák. Ha nincs jelmezed, készítsétek egyedi a maszkokat a helyszínen, újrahasznosított anyagokból! A maszkkészítés mellett további gyerekprogramokkal, élő zenével és még sok meglepetéssel várnak mindenkit! Fellépők: Csikós Melinda és Győri Brúnó, a koncert után pedig tini discora kapcsolnak DJ Fagyival!

Taylor Swift Carnival Budapest: The Bejeweled Ball // Analog Music Hall (2024. február 3.)

Február 3-án részt vehettek az év első Taylor Swift tematikájú buliján, a Bejeweled Ball farsangon. Mi vár rátok? Egész estés visual show, hostok, karaokeszoba, 100%-ban csak Taylor Swift-számok és igazi karnevál hangulat. Dress code nincsen, azonban a buli farsangi tematikájára tekintettel mindenkit buzdítanak a csillogó, fénylő, ragyogó ruhák, sminkek, kiegészítők felavatására.

Fánkhétvége a Fiókában (2024. február 3-4.)

A Fiókában nem a klasszikus szalagos fánk tematikáját hozták el nektek az idei farsangra. Hanem a profiterolt, az olaszok töltött fánkját. A február 3-4-ei hétvégén Andráskó Máté séf maracujahabos profiterolokat készít, sok-sok karamellszósszal és pisztáciával. Asztal- és fánkfoglalás ajánlott!

Fánknapok a Piskótában (2024. február 8-9.)

A farsangi időszak utolsó hétvégéjén, február 8-án és 9-én fánknapokkal örvendezteti meg az édesszájúakat az újbudai Mentes Piskóta. Csak ezen a két napon glutén- és tejmentes fánkok szolgáltatnak megannyi örömöt az ételérzékenyek számára a már megszokott mentes finomságok mellett.

További fánklelőhelyek Budapesten:

Fiesta de Carnaval // Tereza (2024. február 8-11.)

Négy napon át tartó farsangi mulatsággal temethetitek a telet és várhatjátok a tavaszt a Terezában. Február 8. és 11. között színekkel, zenével, Tex-Mex ételekkel, különleges koktélajánlatokkal, karneváli hangulattal és természetesen mexikói életérzéssel teli felejthetetlen éjszakák várnak rátok.

Farsangi mulatság a Csíki Söröző és Étteremben (2024. február 9.)

Itt a farsang, áll a bál! Járjatok csárdást a Csíki Söröző és Étteremben, ők pedig fogják a habverőt, hogy étel is legyen a tányérotokon! Ünnepi menüsor, minőségi sörök és hamisítatlan székely hangulat. Foglaljatok asztalt időben, hogy biztosan maradjon helyetek: +36 70 679 7949.

Farsangi piacozás a Hunyadin (2024. február 10.)

Február 10-én egy rendhagyó piacozásra invitálnak benneteket a Hunyadi térre, ahol a őstermelői portékák és finomságok mellett a farsangi mulatság lesz a főszerepben! A vásáron hagyományos farsangi fánkokat kóstolhattok, a gyerekeknek pedig ingyenes zenei előadással, kreatív programmal és arcfestéssel is készülnek a szervezők.

360 BAR PRESENTS: THE ROOFTOP CARNIVAL (2024. február 10.)

Rió, New Orleans, Velence – farsang, karnevál, maszkabál. A 360 Bar karneváli hangulattal vár február 10-én, szombaton, 17 órától a felhők felett. Erre a különleges alkalomra egy eget rengetően ütős koktéllal rukkoltak elő, melyet „Masquerade Mirage” névre kereszteltek el. A Don papa rum, amit a Fülöp-szigeteken 7 éven keresztül amerikai tölgyfahordókban érleltek édeskés, vaníliás ízvilágot ad ennek a special edition koktélnak. Kellemesen ellensúlyozza édességét az almalé savassága és a citrus keserű íze. A fergeteges koktélok mellett a budapesti éjszaka egyik legsokoldalúbb DJ-je, Ratkay adja majd a talpalávalót a karneváli hangulathoz ezen az estén.

Farsangi Karaoke Party // Why Not Budapest (2024. február 17.)

Szerettek és esetleg még tudtok is énekelni? Szeretnétek végre kilépni a fürdőszobából, és másoknak is megmutatni mindezt? Akkor térjetek be Why Not Budapestbe február 17-én, válasszátok ki a kedvenc számotokat, ragadjátok meg a mikrofont, és énekeljetek szabadon! Öltözzetek be a Farsangi Karaoke Partijukra és megajándékoznak egy 2500 forint értékű kuponnal!

TILOS A FARSANG // Dürer Kert (2024. február 24.)

A Tilos Rádió fergeteges farsangi bulijának a Duna-parti Dürer Kert otthont február 24-én, méghozzá nem is egy, hanem rögtön három helyszínen! Jobbnál jobb zenekarok és DJ-k váltják egymást a színpadokon, és persze a közkedvelt, hajnalig tartó Tilos Party sem maradhat el.

Gatsby Night // Haris Park (2024. február 24.)

Ha megihletett Gatsby lehengerlő világa és fényűző partijai, most akár vissza is repülhetsz az időben és első kézből átélheted a mámoros estéket a Haris Parkban rendezett Gatsby Night keretében. Az elengedhetetlen „Gatsby” dresscode mellett a vacsora étel- és italfelhozatala is a kort idézi meg, csakúgy, mint az egész enteriőr. Természetesen a charleston és a jazz sem maradhat el, emellett pedig egy meglepetés show-val is készülnek a szervezők.

Haccacáré Álarcosbál // KIOSK Budapest (2024. február 24.)

A HACCACÁRÉ csapata idén is elhozza nektek a város legmenőbb álarcosbálját, február 24-én! Egyszóval minden jöhet velencei karneváli maszktól egészen Freddy Kruegerig, mindenki amit magáénak érez. Az estének a főváros talán egyik legizgalmasabb helyszíne ad otthont, a KIOSK Budapest.

További izgalmas programok februárra: