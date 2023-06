40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. június 15-18.

Júniusban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten és környékén: fesztiválok, koncertek, színházi előadások, túrák, vásárok, családi programok – összeállításunkban mindből találhattok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Egyházzenei Fesztivál (szombatig)

Második alkalommal rendezi meg Egyházzenei Fesztiválját a Haydneum – Magyar Régizenei Központ a budapesti Egyetemi templomban június 9. és 17. között. A nyáresti koncertek fellépői élvonalbeli hazai kórusok és zenekarok, műsoron XVII-XVIII. századi zeneszerzők művei.

8FESZT – Kétnapos fesztivál a II. János Pál pápa téren (péntek-szombat)

A Józsefvárosi Önkormányzat június harmadik hétvégéjén, 16-án és 17-én szeretettel vár mindenkit ingyenes szabadtéri fesztiváljára, a 8Fesztre. A fellépők között a népszerű hazai előadókat (Mohamed Fatima, Király Viktor, Oláh Gergő, Caramel, The Carbonfools) találhattok.

Vingardium Borliget // Erzsébetliget (péntek-szombat)

A zöldellő Erzsébetliget remek helyszíne egy borospohárral a kézben beszélgetős, lazulós nyári délutánnak. Erről a június 16-tól 17-ig tartó Vingardium Borliget alkalmával személyesen is meggyőződhettek. A kétnapos eseményen 40 pincészet képviselteti magát, de lesz koncert, szabadulószoba és tértánc is.

Szobi Városnapok (péntek-vasárnap)

Három napra ismét felpezsdül Szob városa, ahol idén is megrendezik a városnapi rendezvénysorozatot, amely ismét rengeteg kulturális, családi és gasztroprogrammal várja a látogatókat.

Generali Gyerek Sziget (péntek-vasárnap)

Háromnapos fesztivállal indítja a vakációt a Generali Gyerek Sziget, a Hajógyári-sziget árnyas fái közt. Az ország egyik legnagyobb, ingyenes családi rendezvénye népszerű előadók koncertjével – többek között Halász Judit, az Apacuka és Gryllus Vilmos is a húrok közé csap a Nagyszínpadon – bábszínházzal, tánccal, vetélkedővel, sportprogrammal, zsonglőrökkel és artistákkal, ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal és még rengeteg élménnyel várja a családokat, június 16-18 között, reggel 10-től este 18 óráig.

Kispesti Városünnep 2023 (szombat-vasánap)

Június 17-én szombaton és 18-án vasárnap kirakodóvásár, temérdek családi program és koncert (Fran Palermo, Charlie, Szalóki Ági, Lóci játszik,…) várja az érdeklődőket a kispesti Templom téren és az Ady Endre úton.

Pátyi Levendula Ünnep (szombat-vasárnap)

Gyermekprogramok kicsiknek és nagyobbaknak, rajzpályázat, koncert, kiváló helyi borok és fantasztikus ízek is várnak benneteket a levendulaszüreten túl Pátyon.

További levendulás programok Budapesten környékén:

Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2023. június 15.)

NEO – KONT20LL élő filmzene koncert a Metrófesztiválon

Fantasztikus metrós helyszínen, élőben hallgatható meg ismét a legendás Kontroll kultfilm zenéje a filmzenét jegyző NEO előadásában. A koncert ingyenes.

Bluestone akusztik a Muzikum Gardenben

Az A38-as áprilisi Akusztik TV-s felvétel után élőben is hallhatjátok a Bluestone zenekar akusztikus koncertműsorát.

Bihari Balázs szóló // Zsengélő Café, Verőce

Bihari Balázs szóló műsorában egyaránt megtalálhatók lesznek új lemezének dalai, ill. korábbi munkái a MariaHilfétől a Hippikillerig.

Esti séta az állatkertben

Június 15-én és 29-én kulisszatitok-leleplező esti sétákat szervez a Fővárosi Állat- és Növénykert. A meghirdetett alkalmakon állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet, és a gondozók segítségével egészen közelről megismerhetitek az állatokat, továbbá máskor nem látogatható épületekbe is bebocsájtást nyertek. Az állatkert ajándékokkal és állófogadással is a látogatók kedvében jár. A további tudnivalókért kövessétek a lenti weboldalt!

BRINGA ÉS PUNK NAP @ TILOS Maraton 2023 // Dürer Kert

A Tilos Maraton csütörtöki napján végre ismét együtt a bringás punk közösség a Dürer Kertben: rengeteg koncert és zenei program mellett idén is lesz MUTÁNS BRINGA FELVONULÁS és Szépségverseny, Goldsprint, valamint Én és A Biciklim fotózás is.

Budapesti programok pénteken (2023. június 16.)

Füstölgő Piknik // Zebegény

Június 16-án, pénteken újra Füstölgő Piknik a zebegényi dombon. Parázson sütnek bárányokat, illetve az új fatüzeléses grillen pörgetik majd a wagyu burgereket. Zene, jéghideg italok és umami ízek várnak rátok.

Egy őrült naplója // Zsámbéki Nyári Színház

Mi vagyunk őrültek, vagy a világ őrült meg körülöttünk? – erről is szól Gogol 1834-ben játszódó története, és a kérdés most, 2016-ban is ugyanolyan aktuális.

Gero and Evi // Vác

A formáció több mint tíz éve aktív résztvevője a hazai zenei életnek. Egyedi hangzásvilágukat ismert dalok teljes áthangszerelésével alakítják ki. Repertoárjuk a bossa, lounge, nu-jazz, soulful house stílusok széles skáláját tartalmazza. A modern alapok és a népszerű dallamok ötvözete különleges élményt nyújt az intellektuális zenét igénylő közönség számára.

A Mozgás Éjszakája // Hősök tere

Június 16-án a budapestieket is lendületbe hozza a Mozgás Éjszakája. A sportfesztiválon 25 sportággal ismerkedhetnek meg díjmentesen a résztvevők. A helyszín a Hősök tere és a Városliget, ahol a zumbától a SUP-on át a sárkányhajózásig sok-sok izgalmas mozgásformát lehet majd testközelből megismerni. Legyen ez a jel, amire vártatok ahhoz, hogy aktívabb életet éljetek, vagy kipróbáljatok valami újat. A részvétel ingyenes, és a regisztráció akkor ajánlott, ha szeretnétek ötpróbapontokat gyűjteni.

Nunki Bay Starship, perpētuum ~ Pontoon

Nunki Bay Starship a stílusát „audiovisual wormhole”, avagy audiovizuális féregjáratként határozza meg – zenéjük a pop, a neosoul, a jazz elemeivel operál, pszichedelikus és r&b ízekkel fűszerezve. A perpētuum pedig az alternatív popot hozza el nektek éteri dallamokkal és erős csavarokkal a Pontoon fedélzetére.

LIDÉRC – DEP’ART népünnepély // Gödör

A Lidérc hamarosan megjelenő Budapesti Halottaskönyv című lemezének anyaga, Lou Reed dalok magyar változata, Vidámpark-, Trabant- és Kézi-Chopin feldolgozások mellett, a Csodavárás című készülő műsorából is eljátszik pár számot. Előttük a Dep’art zenekar lép a színpadra.

Postpunk Lovers / 101klub / Vol. 5.

Postpunk Lovers címmel a 101 Klub június 16-án folytatja új partisorozatát, amelynek zenei kínálata jórészt a ’80-as, illetve a ’90-es évek underground világára összpontosít, s főleg a darkwave, a posztpunk, a gothic és a coldwave bandák szerzeményeit veszi alapul, persze, a kortárs tendenciákra is figyelve.

Stranger Synths by Quixotic – Nights of Budapest Park

Egy estére Hawkins városává változik a Dzsungel tánctere, ahol 80-as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhattok.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. június 17.)

Visegrádi e-bike (vezetett) túra

Csoportos e-bike túra Visegrádról Szentendrére, érintve a Dömör-kaput és a Skanzent, majd vissza Visegrádra. A túra nagy része erdei utakon lesz, csak két 800 méteres szakaszon kell majd tekerni autóúton.

Boribon autózik – Nefelejcs Bábszínház a P’Art Moziban! // Szentendre

Zenés bábelőadás Marék Veronika mesekönyvei alapján 45 percben.

Gárdonyi Piknik

Hangulatos koncertekkel, közösségi piknikkel és izgalmas workshopokkal készülnek az érdeklődőknek június 17-én a B32 előtt, a Gárdonyi téren. A Gárdonyi Piknik idén termelői piaccal újít be, és a Játszóház Projekt csapatának jóvoltából egész napos társasjátékkal is feldobják a színes programsorozatot.

A II. kerület napja a Mechwart ligetben

Koncertek, táncbemutatók, kertmozi, helytörténeti és bűvészelőadás, állatsimogató, főzőverseny és játékok is várják a Mechwart ligetbe látogatókat szombaton.

Zenében szabadon – barokktól a jazzig – Koncert a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával

A barokk zene a formák és harmóniák új világát hozta el a zenébe a 17. században, ahogy a jazz is a 20. században. Június 17-én a két „zenei végpont” találkozik, így percről-percre ugrálhattok majd közel 300 évet a zene világában.

Társasjáték Fieszta // Virág Benedek Ház

Egész napos Társasjáték Fieszta a Virág Benedek Ház hangulatos belső tereiben és udvarán.

Beat Festival // Verőce

A Dunakanyar kedvenc underground elektronikus zenei eseménye ötödik alkalommal is visszatér a verőcei víziszínpadra. Nagyobb színpadtechnika, több program, kevesebb eső.

További programok júniusban a Dunakanyarban:

Váci Nagy Retro Fesztivál

Tíz órán keresztül fesztiválozhattok majd a szabad ég alatt a legnagyobb retro slágerek társaságában.

EKLEKTIK NAP @ TILOS Maraton ’23 // Dürer Kert

Idén a 9 napos maratoni adománygyűjtő fesztivál zárónapján a Tilos Rádióhoz rengeteg szálon köthető Anima Sound System fennállásnak 30. évfordulója alkalmából egy nagyszabású korszakátívelő műsorral érkezik a Dürer Kertbe.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. június 18.)

Gyerekszínház a Ligetben

A Hahota Gyermekszínház – Szép Ernő Színház izgalmas és varázslatos családi meseelőadásokkal várja a 3-10 éves korosztályt a parkban. A színes díszletek között zajló mesejátékokat könnyen érthető, verses formátumban adja elő a 3-4 fős társulat, s közben játékosan bevonják a résztvevő gyermekeket is a produkciókba.

KÖZJÁTÉK – Színházi társasjáték mindenkinek

Egy olyan társasjátékra invitálnak titeket, ahol izgalmas színházi és közösségi feladatokon keresztül gondolkozhattok, játszhattok együtt: egyszerre játékosai és fejlesztői is lehettek ennek a közösségi társasjátéknak. A program helyszíne: Újbuda utcái, középületei, illetve a MU Színház. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Kézműves vásár a Kertünk bár és kilátóban // Vác

Csodaszép portékákkal várnak titeket a Kertünk bárban, az idei első kézműves vásáron.

További szuper programok Vácon:

Szék készítős workshop a RAKPARTON a Közös Műhely szervezésében

Menj el vasárnap a KözMű és a Valyo szék renoválós workshopjára, ahol régi székeket alakíthathattok át a KözMű asztalos workshopvezetőI segítségével. Vihettek saját széket, vagy válogathattok a helyszínen levő darabok közül.

Apák Napja – Dynamite Dudes élőzenével // Savoyai Terasz

Hamisítatlan rockabilly és blues hangulat a Dynamite Dudes jóvoltából a Savoyai Teraszon. APA sörakcióval, sör-ponggal, koktélokkal, jó borokkal is várnak benneteket.

Apertúra: Rosencrantz és Guildenstern halott

Az Apertúra színpadra viszi Tom Stoppard legismertebb színművét, amelyben Hamlet, a dán herceg két gyermekkori jóbarátja szemszögéből kapunk betekintést William Shakespeare legtöbb halottat felvonultató tragédiájába.

Rocky – regény vérről és kemény ökölről // Zsámbéki Nyári Színház

A könyvhétre frissen jelent meg Lackfi János Rocky című regénye, amely először a Zsámbéki Nyári Színházban mutatkozik be színpadon a szerző közreműködésével

Országos Beatles Találkozó 2023 // KOBUCI

Országos Beatles találkozó. A magyar Beatles fesztivál 2015 óta. Egy nap amikor minden a Beatlesről szól.

Son Lux // Dürer Kert

A Son Lux a Reflektor Fesztivál után nem váratja sokáig a rajongóit: 2023. június 18-án ismét átkelnek az óceánon, hogy Budapesten játsszák el katartikus dalaikat a Dürer Kertben, hogy a lelkekig hatolhassanak filmzeneszerű látomásaikkal.

