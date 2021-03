9 jógapóz, ami segít a stresszoldásban

Lukács Dóra urban yogini, az Oxygen Wellness Naphegy jógaoktatója 9 olyan jógapózt mutat be, amely nemcsak nyugtatja és ellazítja, hanem át is mozgatja a testet, ekképpen hozzájárulva a testi-lelki egészségünkhöz.

Lukács Dóra vezető oktatóként évek óta tart állandó jógaórákat, jógatáborokat, női köröket és női jógaterápiás workshopokat. Jógafilozófiát és -pszichológiát tanult; folyamatosan bővíti tudását önfejlesztő/gyógyító technikák elsajátításával, amilyen például a Theta Healing vagy a Source Memory Meditation. A jógaoktatás mellett konzulensként igyekszik segíteni az útkeresőket, egy boldogabb és tisztább élet felé vezető úton.

A jóga számtalan csodálatos hatásáról már mindenki sokat hallott. A fizikai test erősítése és nyújtása mellett nem feledkezhetünk meg a mentális egészségre gyakorolt hatásairól sem. A jógázás nyugtat, ellazít, átmozgatja a test összes izmát, erősíti a szívet, javítja a légzést, a koncentrációt és az egyensúlyérzéket. Feszültségoldó hatása mellett segít az alvásproblémák leküzdésében és elősegíti a testi-lelki egészséget.

Már heti 1-2 jógaórával is sokat tehetünk magunkért: az alábbi ászanákat nyugodtan végezheted otthon, a saját határaidat nem túllépve, nehogy megsérülj. Melegíts be, figyelj a lassú, mély légzésre! Ajánlom, hogy az ászanák elvégzése előtt ülj le a jógaszőnyegedre lótuszülésben pár percre, és fejtetőtől haladva lefelé lazítsd el a kilégzésekre az arcizmaid, a vállakat, majd az egész tested!

9 jógapóz a testi-lelki egészségért

Kobra/Bhudzsangászana

Hason fekvő ászana hátrahajlással

Minden jógatípus egyik alapászanája. Az egész gerincfeszítő izomcsoport koncentrikusan feszül. Kiemeli a mellkast, masszázsban részesül valamennyi hasi szerv. Megnöveli a test hőjét, gyakorlása felébreszti a gerinc tövében szunnyadó kígyóerőt, a Kundalinit. Elősegíti a prána (életerő) áramlását a tüdő-, a gyomor- és a vesemeridiánon. Végrehajtása közben a lábakat zárjuk, karral nyomjuk fel magunkat az ászanába, figyelve arra, hogy közben a fej ne essen előre.

Hegy/Adhó Mukhva Shvánászana

A kobra póz után végezzük, átkötve flow mozgással a két ászanát. Teljes gerincfeszítés, lábnyújtás, a széles hátizmok és a nagy görgetőizom nyújtásban van. Figyeljünk arra, hogy a sarkakat és a tenyereket a talajba nyomjuk, a csípőt pedig fölfelé toljuk. Hosszú, mély légzésekkel lélegezzünk, a kilégzés legyen hosszabb, mint a belégzés. Legalább 5 légzésig tartsuk, kezdők legfeljebb másfél percig. A hegytartás bármennyiszer ismételhető, jó átvezető póz lehet két ászana közt is.

Hőspóz/Virabhadrászana III.

Közepes nehézségű egyensúlyi állópóz

Főbb ízületi működése a gerinc tengelyes nyújtása, a váll hajlítása, könyöknyújtás, keresztcsonti nyújtás, alkar-ujjnyújtás. Nyújtja a láb távolító izmait, a nagy farizmot és a külső forgatóizmot. Fejleszti a koncentrációt és az egyensúlyérzéket. Hasunkba lélegezzünk az ászana végzése közben, belégzésre domborítsuk a köldök területét. Minimum öt be- és kilégzésig tartsuk, majd lazítsunk!

Forgatott háromszögtartás/Parivritta Bahhda Párshvakónászana

Közepes nehézségű gerinchajlító ászana

Minden gerincfeszítő izom aktív, nyújtja a lábat, lazítja a lapockákat. A csavarás elősegíti a lapockák, a gerinc nyújtását, méregtelenítő és emésztést segítő hatása van. Az erő, amelyet a forgatott oldaltartású szög teremt, egy rendkívül erőteljes csavarást eredményez. Minél nyitottabb a medence struktúrája, annál könnyebb a légzés és az egyensúlyozás. Mély hasi légzés ajánlott, legalább fél percig tartva az ászanát.

Háromszögtartás/Trikónászana

Állópóz csípőnyitással, mely nyújtja a láb, a gerinc és a törzs izmait, erősíti a gerinc menti idegeket, enyhíti az idegfeszültséget. A háromszögtartás javítja az étvágyat és segíti az emésztést, élénkíti a keringést, enyhíti és meggyógyítja az alsó háti részen fellépő fájdalmakat. Gyakorlása közben a sarkakat tartsd egy vonalban, egyik lábfej előre néz. Figyelj, hogy a térded ne legyen előrébb a lábujjaidnál és a lábfejjel egy irányban helyezkedjen el. Legalább fél percig tartsd, mélyen átlélegezve! Kezdők a térd alatt fogják meg a lábukat, haladók nyújtózzanak a bokáig!

Ardha Macjendrászana

Erős gerinccsavaró ászana

Beindítja az emésztést, méregtelenít, lazítja a hát izmait. A hasi légzés segíti kiengedni az alhasi, csípőízületi és medencefenéki feszültségeket. Aktivizálja az ízületeket, tonizálja a gerincmenti ideggyököket. Jótékony hatással van a belekre, a lépre, a májra és az epehólyagra. Elősegíti az elme békéjét, az ellazulást. Kezdők is nyugodtan gyakorolhatják, érdemes másfél percig tartani mindkét irányban az ászanát!

Teve/Ustrászana

A törzset hátra hajlítja, nyitja a mellkast, oldja a feszültséget a torok területén. Kezdőknek érdemes a derékhoz nyomniuk a két tenyerüket, így segítve a mellkas kiemelését és a hátrahajlást. Gyakorlottabb jógázóknak ajánlott a bokákba kapaszkodniuk! 10-15 mély légzésig tartsuk.

Előrehajló ülőpóz/Dzsánu Shírsászana

Tökéletes ászana a gyakorlás végére, mielőtt savászanában (relaxációs póz, hullapóz) ellazulnánk. A nyújtott láb egész hátulsó vonala meghosszabbítható, fokozza a csípőízületek működését. A nyújtott láb és az oldalsó külső ferde hasizmok együtt dolgoznak. Belégzésre mindkét kart nyújtsuk fel, a gerinc legyen egyenes, fejtetőt toljuk felfelé, majd kilégzésre hajoljunk a nyújtott láb irányába! Mindkét oldalon végezzük el az ászanát, legalább másfél-másfél percig tartva.

Hullapóz/Savászana

Relaxációs póz a jógagyakorlás végére. Hunyd be a szemeidet, lazítsd el az arcizmokat, a vállakat és a karokat, majd a lábakat is! Ajánlom, hogy tegyél be relaxációs zenét a savászanában töltött időre, ami lehet pár perc vagy akár fél óra/egy óra is.

