A Funzine felfüggeszti a működését

Közlemény

A COVID-19 vírus okozta kilátástalan járványügyi helyzet és a 2020. március 11-i kormányrendelet következményeként a Funzine Média fennállásának 15. évében a mai nappal mind a nyomtatott, mind az online működését határozatlan ideig felfüggeszti.

A kialakult helyzet jelen pillanatban ellehetetleníti a tevékenységünket és a szolgáltatásainkat, mivel az általunk képviselt turisztikai és rendezvényszektorban a hirdetői aktivitás drasztikus csökkenését tapasztaltuk az elmúlt napokban, illetve a terjesztésünk is megvalósíthatatlanná vált a kulturális intézményekben, valamint a vendéglátóipari egységekben.

Bízunk benne, hogy rövid időn belül magunk mögött hagyjuk ezt az időszakot és visszatérünk. Addig is arra kérjük titeket, hogy vigyázzatok magatokra, a környezetetekben élőkre, maradjatok otthon és segítsétek egymást, amiben csak lehet!

See you there!

Krajnyik Cinti

főszerkesztő