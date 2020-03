Budapest legjobb diákbarát szórakozóhelyei

A fővárosban élsz, imádsz bulizni, de nem tudod, merre indulj esténként? Máris mutatjuk a legjobb helyszíneket, ahol garantáltan felejthetetlen partyk várnak rád!

Budapest szívében találod a város egyik legnépszerűbb, hétköznap esténként is nyüzsgő szórakozóhelyét, a Morrisons 2-t, ahol már 14 éve bulizhatnak a fővárosban tanuló egyetemisták, éjfélig ráadásul ingyenes belépés mellett! A Szent István körúton működő klub hétfőnként mindig teltházas, köszönhetően a rendkívül kedvező áron, csupán korsónként 149 forintért kapható sörnek és a 35 sörpongasztalnak. Szerdánként a látogatókat korlátlan italfogyasztás, csütörtökön pedig 3 korsó ingyen sör várja!

A pénztárcabarát szórakozóhely zenei kínálat szempontjából is egyedülálló, hiszen a komplexum összesen 7 tánctérrel rendelkezik, így az R’n’B, a reggaeton, a dance, sőt még a retro slágerek kedvelői is kibulizhatják magukat a kedvenc termükben. Az épületbe belépőket továbbá csocsóasztalok és egy karaoketerem is fogadja. Szeretnél új emberekkel megismerkedni? Szívesen buliznál Pesten tanuló külföldiek társaságában? Ha a válaszod igen, egyértelműen a Morri2 a legjobb választás számodra!

Budapest legnagyobb romkocsmakomplexuma az Akácfa utcai Instant-Fogas délután négytől hajnali hatig tartó bulival várja az érdeklődőket, a hét minden napján. A népszerű szórakozóhelyen kora este akár akusztikus koncerteket is hallgathatsz, sötétedés után pedig a legvadabb technoszámokra szeletelhetsz.

Az újrahasznosított bútorok, égősorok és művészi dekorációk segítségével megalkotott szürreális világban összesen 18 bárpult fogadja a vendégeket, a mintegy 1200 négyzetméternyi, hét részre különülő tánctéren pedig számtalan zenei stílus (pl. rock, elektronikus, R’n’B, reggaeton, drum & bass, trap) rajongói bulizhatnak kedvenc slágereikre. A pesti belváros közepén található helyszínen ráadásul billiárdozni, flipperezni és más kocsmasportokat űzni is van lehetőséged. További jó hír, hogy a tavasz közeledtével megnyílik a kert és a terasz, így az Instant-Fogasban akár a csillagos ég alatt is töltheted az estét, természetesen a legjobb társaságban!

A Budapest Park Európa legnagyobb, egész nyáron át nyitva tartó szabadtéri szórakozóhelye. Diktálja a trendeket, nyitott a folyamatos változásra, és szívesen fogad be minden programot, művészeti irányzattól, zenei stílustól függetlenül. Az élőzene, az önfeledt szórakozás és más kulturális események grandiózus találkozási pontja.

Vendégközpontú felfogásával és különleges helyszíneivel a klubok kényelmét ötvözi a szabadtéri fesztiválok hangulatával, így nyújtva örök élményt és legendás estéket minden látogatónak. A Budapest Park 2020-as célkitűzése, hogy a globális problémákra is felhívja a figyelmet, miközben szórakozóhelyként egyfajta kiszakadást, biztonságot nyújtson a közönségének.

Megtesz mindent azért, hogy a Park egy védelmet nyújtó helyszíne legyen a városnak – ahol bárki szabadon és felszabadultan fejezheti ki egyéniségét, előítéletek nélkül. Egy hely, ami a sokszínűséget közösséggé kovácsolja. Ahol április 23-tól bárki és mindenki egyformán hagyhatja kint a valóságot.