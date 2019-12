10 ok, amiért érdemes Óbudára látogatni

Ilyenkor, advent idején sokan látogatnak Óbudára, a karácsonyi vásárba, de a legtöbben nem is tudják, mennyi minden van itt ezen kívül. Aki először jár Óbudán, biztosan rácsodálkozik, mennyi szépség várja errefelé a kíváncsi látogatót. Nagy fába vágnánk a fejszénket, ha mindezt megpróbálnánk egy cikkbe belesűríteni, ezért ma csak arra vállalkozunk, hogy felvillantsunk néhány helyszínt és élményt a 2019-es évből Óbudáról, melyek megmutatják, miért érdemes ide újra és újra 2020-ban is ellátogatni.

#1

Márciusban „Kémjáték a múzeumban, 1849” címmel egy, a szabadságharc emlékére fejlesztett kalandprogrammal várta a történelem iránt érdeklődőket a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. Ugyanitt láthattunk idén egy fantasztikus kiállítást Rodolfo életéről és a bűvészet csodálatos világáról („Csak a kezemet figyeljék, mert csalok…”), valamint egy másik tárlatot, amely az éppen száz éve elhunyt híres cukrász és csokoládégyár-tulajdonos, Gerbeaud Emil előtt tiszteleg.

#2

Az Aquincumi Múzeum idén ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját, ennek alkalmából a 2019-es Floralia tavaszünnep májusban minden eddiginél izgalmasabb programokkal, beöltözött római katonákkal és polgárokkal, gladiátorjátékokkal várta a látogatókat. Különleges élményben volt részük azoknak a szerencséseknek is, akik a Keep Floyding zenekar koncertjein hallgathatták a Pink Floyd utánozhatatlan zenei világát a 2000 éves polgárvárosi amfiteátrumban ücsörögve.

#3

Az Óbudai Múzeum – Magyarország első kutyabarát múzeuma – 2019-ben egy különleges időszaki kiállítással lopta be magát – elsősorban – a női szívekbe. Törékeny vágyak címmel egy szokatlan installációban volt látható az a porcelán-kiállítás, amely az óbudai Aquincum Porcelángyár évszázados történetét és csodás tárgyait tárta a látogatók elé. A kiállítást számos alkalommal mutatták be a kurátorok, illetve családtagok személyes hangvételű tárlatvezetéseken, de volt lehetőség porcelánfestő workshopokon való részvételre is.

#4

Felsorolni is lehetetlen, mennyi fantasztikus estét köszönhettek a vendégek 2019-ben az Óbudai Társaskörnek, amely idén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, egy 200 éves épületben, sőt ez alkalomból egy gyönyörű kötet is napvilágot látott az egykori Korona Kávéház, Krúdy egyik kedvenc helyének teljes történetével. Az idei év szubjektív kedvencei számunkra a Bach-estek, a Café Mennyország című derűs-bús kabaré, az Anima Musicae koncertjei és persze Bősze Ádám „Szeretnek a hallgatók” előadássorozata voltak.

#5

Nemcsak a komolyabb műfajok kedvelőit várta Óbuda, hiszen a budapesti szabadtéri élőzenés helyek leghangulatosabbika, az idén már 10. évadát ünneplő Kobuci Kert tavasztól kora őszig tartó szezonja alatt a magyar zenevilág szinte minden fontos előadója megfordult a Zichy-kastély udvarán. A működtetők egy gyönyörű fotókból összeállított kötetet is kiadtak 2019 nyarán az egy évtizedes fennállás alkalmából, és persze immár hagyományosan megtartották a Kobuci Blues Fesztivált is.

#6

Apropó, fesztiválokból sem volt hiány idén: a Sziget Fesztivál olyan sztárfellépőket hozott el a rajongóknak, mint Ed Sheeran és a Foo Fighters, de nem csak a felnőttek, a gyerekek is jól szórakozhattak egész júniusban az ingyenes Gyerek Sziget négy hétvégéjén.

#7

Az egykori Hajógyártól nem messze, a Fő téren is egész évben zajlott az élet: Óbuda Napja, az Óbudai Nyár másfél hónapja, az Óbudai Kézműves Sörök Fesztiválja és a főváros legcsaládiasabb adventi vására egytől-egyig felhőtlen szórakozást és kikapcsolódást nyújtottak idén sok-sok ezer látogatónak.

#8

A Római-parton a nyári hónapokban rendszeresen szerveztek tornaórát, jógafoglalkozást, közös futóedzést, sőt biciklitúrákat is, amelyekhez bárki ingyenesen csatlakozhatott. A testmozgás után minden szombaton délelőtt várta a látogatókat a Római Parti Piac, amely kézműves termékeivel és barátságos árusaival hamar belopta magát az emberek szívébe.

#9

Óbudán járva, nem hagyhatjuk ki az egykori szőlőtermő terület gasztronómiai vonatkozásait sem. 2019-ben a már jól bevált és megkedvelt éttermek és kávézók mellett, mint amilyen – a teljesség igénye nélkül – a Kéhli, a Stelázsi, a Pastrami, az Esernyős, a Pékesség vagy a Csillaghegyi Megálló, izgalmas új helyek is nyíltak, mint az Aum, a Gléda, a Málna the Pastry Shop vagy a Lashka Tésztaműhely.

#10

Végül, de nem utolsósorban idén is egész évben nyitva állt az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont, amely szeptemberben ünnepelte 5 éves születésnapját. Óbudai viszonylatban, melynek története a rómaiak előtti időkbe nyúlik vissza, 5 év talán nem sok, az Esernyős viszont ez idő alatt egy valódi közösségi térré nőtte ki magát, kultúrával, zenével, irodalommal, színházzal, kortárs galériával, finom kávéval és süteményekkel, illetve szerethető és barátságos belső és külső terekkel, amelyekbe jó betérni a családdal vagy a barátokkal egy programra vagy egy beszélgetésre.

Ha kedvet kaptatok Óbudához, további óbudai programokért és élményekért, látnivalókért kövessétek a Visit Óbuda Facebook-oldalát és nézzétek meg a www.visitobuda.hu honlapot is!

Jövőre is szeretettel vár mindenkit Óbuda!