6 elbűvölő teaház, ahol felmelegedhetsz a hűvösebb napokon

Mi sem esik jobban ebben a hideg időben, mint egy forró tea. Mutatunk 6 hangulatos teázós helyet, ahová jól esik bekuckózni egy csésze forró, szívet-lelket melengető italért.



Nyugodt atmoszféra, forró italok

Szerencsénkre Budapesten is akadnak szép számmal teaházak, ahol kényelmesen átvészelhetjük a hideg őszi/téli időszakot. Na jó, a forralt bor sem utolsó ilyenkor, de most a teákról szedtünk inkább össze 6 olyan budapesti helyet, melyet bátran ajánlunk mind felforrósodás, mind feltöltődés, mind értékes baráti beszélgetések helyszínéül. A több évezredes hagyománnyal rendelkező teázás testünknek és lelkünknek is jót tesz. Gyógyteák, feketék, fehérek, zöldek, gyümölcsösök, rooibosok; mind a felfrissülésünket szolgálják.

Az Aradi-Jókai utca sarkánál lévő Vörös Oroszlán Szepes Mária azonos című regényéről kapta a nevét. A hozzá tartozó teabolton keresztül jutunk az emeletre, ahol tágas térben kávézós asztalok, leválasztott szeparék, majd az abból nyíló szobában babzsákok és kis asztalok várják a teázni vágyókat. Bő választék, isteni teakülönlegességek, kellemes kiszolgálás. Próbáld ki a Bostoni Teadélután névre keresztelt italukat! Részletek ITT.

Az utcafrontról egy pincébe vezető ajtón keresztül egyenesen Narnia krónikájába és a macskák országába vezet az út. Itt is van egy kellemes asztalos előtér a teafőző pult körül, de csak beljebb vár ránk az igazi “szíriuszi” hangulat. A több szintes, zegzugos terekben tökéletesen el lehet veszni akár több órára is; elvonulhatunk, megnyugodhatunk, relaxálhatunk, de az egymáshoz közeli babzsákozást is választhatjuk a csodás teák mellett! Részletek ITT.

Hangulatos közös tér, ahol egy-egy páros asztal félreeső helyen van és a kedvenc illatozó teánk mellett akár társasjátékokból is válogathatunk. A belváros legerősebben lüktető vonalán, a Király utcában találjuk, mégis, ha ide betérünk, olyan érzés, mintha egy csapásra elhagytuk volna a város forgatagát. Ülhetünk székekre, de az ülőpárnás földelést is választhatjuk. Teázáshoz és kávézáshoz is remek hely. Részletek ITT.

Egy karnyújtásnyira a Nyugatitól, akár egy vonatút előtt vagy után, de bármilyen más indíttatásból is tökéletes helyszín a teázásra a Podma Cafe, ami bár nevében nem tartalmazza a teaházat, de belső világa, széles teaválasztéka jól mutatja, hogy a név nem mindig fedi teljesen a valóságot. Igyunk, és vásároljunk bátran teát és a teázáshoz kapcsolódó holmikat! Ha megcsapott az ősz szele, náluk felmelegedhetünk. Részletek ITT.

Sokáig a Kazinczy utcában élvezhettük a Flying Bird gondoskodó légkörét, de tavaly szeptemberben átköltöztek a Nyár utca 10-be. Ez is eléggé központi hely, minden egy lépésre található, és a hely alapelvei sem változtak: továbbra is a minőségi teakészítéssel találkozhatunk náluk. Nem a megszokott ízeket, hanem a Távol-Kelet igazi különlegességeit kóstolhatjuk meg, például a sült teát! Itt még a teakülönlegességek készítésének módját is elsajátíthatjuk, ahogy a tea felszolgálásának és fogyasztásának az etikettjét is. A teaház webshopja is megér egy kattintást! Részletek ITT.

A Puskin utcai teaház a Sirius kistestvére. Az Altair szó jelentése: repülő sas. Hogy ez a repülő sas mire képes, az nem pontosan tudjuk, de arról biztosan nyilatkozhatunk, hogy az Altair teái fantasztikusak. Minden nap, délután 2-től este 10-ig várnak minket hangulatos tereikkel, ázsiai italkülönlegességekkel, a sárga teától a sárkánygyümölcsösig, akár kimérve is! Részletek ITT.