Tehetséges zongoristák és Budapest TOP 3 piano bárja

Virtuóz zongorajáték, titokzatos, összehasonlíthatatlan hangulat: e két dolog jut eszünkbe először, amikor a piano bárokra gondolunk. Kedvenc klasszikus filmjeinkben afféle füstös lokálként ábrázolják ezeket a helyeket, nem véletlen, hogy sokak fejében máig ilyen formában élnek. A fővárosban legalább három olyan hely van ebben a műfajban, ahová legalább egyszer neked is el kell látogatnod. Íme!

Sinatra Piano Bár & Terrace

A tágas koncerttermektől távol, színvonalas és meghitt környezetben várja vendégeit a Sinatra Piano Bár, ahol népszerű előadók ülnek időről időre a zongora mögé. (Mások mellett például a Lyra-díjas jazz-zongorista, Nyári Károly is szórakoztatta már itt a közönséget, aki szeptember 15-én az Erkel Színház színpadán mutatja be legújabb, 5. lemezét “Egy nyáron át” címmel.) Az élőzene adta élmény itt még különlegesebb, hiszen szinte úgy érzi a vendég, hogy kizárólag neki, róla, az ő kedvéért zenélnek. Talán éppen ezért mondják a Sinatra Piano Bárról, hogy fontos családi események megünneplésére nála mesésebb helyet nem is lehetne találni.

1056 Budapest, Belgrád rakpart – Nemzetközi Hajóállomás

Piros Pezsgő Piano Bár

A jelenleg piano bárként üzemelő Piros Pezsgő mondhatni ikonikus pontja a városnak, ami sok éve rejtett üde színfolt Budapesten. Míg elődjében táncosnők szórakoztatták a betérő férfi vendégeket, most azonban a kultúra és a minőségi muzsika kerül reflektorfénybe. Az itt fellépő, tehetséges zongoristák között van például Ásós Attila, valamint Fűzy Gábor (egyesek szerint ő “a bárneve utolsó mohikánja”), akinek zongorajátéka meghatározó jelentőségű a bár hangulatában.

1022 Budapest, Bimbó út 3.

Suttogó Piano Bár

Keddtől szombatig szól a zene a Hajós utcai Suttogó Piano Bárban, Makkai Lala jóvoltából. A neves zongorista játékát finom koktélok és egyéb italok társaságában élvezheted, modern, hívogató környezetben. Ha feldobnál egy szürke hétköznapot, vagy a szombat estét tennéd különlegessé, bújj el a város zajától a Suttogóban, ahol már akkor magával ragad a James Bond filmeket idéző hangulat, amikor belépsz az ajtón.

1065 Budapest, Hajós utca 27.