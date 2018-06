6 okot adunk, miért vedd célba hétvégén a Gyerek Szigetet!

A Hajógyári sziget június elején mesés birodalommá változott, és még néhány hétig az is marad. Ezen a hétvégén újból a gyerekek veszik birtokba, akik különféle érdekes játékoknak, elfoglaltságoknak és koncerteknek hála felhőtlenül szórakozhatnak. Mutatunk néhányat!

Június 16. (szombat)

Kreatív, oktató jellegű programot keresel, ami azért szórakoztató is? A Gyerek Szigeten kipróbálhatják a kicsik, hogy milyen vakon összerakni egy elefántot, de rakétát és repülőt is készíthetnek, amelyeket aztán meg is röptethetnek. A foglalkozások 11.00 és 15.00 órakor kezdődnek a Csopa sátorban, és a gyerekekre olyan játékok várnak, mint az ördöglakat és a szerencsekerék,de látványos tudományos kísérleteknek is tanúi lehetnek.

Aranyszamár Bábszínház – A Holdkirály palotája (Szász Ilona)

A Holdkirály palotájának bájos története elevenedik meg a színpadon 14.30-tól, kicsik és nagyok legnagyobb örömére. Az interaktív mesejáték egyik főszereplője a szépséges Laimé, akit elrabolt a rettegett Holdkirály, és a leányt csak a közönség segítségével lehet kiszabadítani a sötét kastélyból. Ezt az előadást a gyerekek mellett a felnőttek is élvezni fogják!

A Kezes-lábas játszóházban őrült bringák nyergébe pattanhatnak a gyerekek, hogy kiderüljön, ki a legmerészebb! A pihentetőbb programot keresők kipróbálhatják a körbringát, míg a bátrabbak versenyre kelhetnek a Formula Bike pályán vagy a Szívd fel bringám játékban. Az ÖKO anyukáknak is kedveskedtek a szervezők: ők a Légvár biciklin tekerhetnek, amíg a kicsik vidáman ugrálnak. A kisiskolásoknak koncertráció fejlesztő feladatokkal is készülnek!

Június 17. (vasárnap)

A foci VB-láz a Gyerek Szigetet is elérte: vasárnap 10.00 órától a labdarúgás szerelmesei próbálgathatják szárnyaikat. A programok segítségével a gyerekek fejleszthetik a labdaérzéküket, gyakorolhatják a célba rúgást és szerencsét próbálhatnak a cselezéssel is. A darts foci, a Panna ball, a Teqball és az élőcsocsó is csak rájuk vár!

Lufiállatot készíteni kreatív, egyszerű és szórakoztató elfoglaltság, amiről vasárnap 10.00 órától te is megbizonyosodhatsz! A gyerekek léggömb és kartonpapír felhasználásával dinoszauruszt, kutyát és unikornist is készíthetnek úgy, ahogyan nekik tetszik. A képzeletnek semmi nem szabhat határt!

Aki ide beszabadul, az a Gyerek Sziget első szabadtéri rejtélyével találja szemben magát. A gyerekeknek kitalált szabadulószoba különleges kalandra hív, amit figyelmes játékmester irányít. Minden résztvevőnek felejthetetlen élmény lesz!