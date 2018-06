Siófok 50: Ünnepi programok nyáron is!

Siófokon idén a megszokottnál is nagyobb lesz a pörgés, ugyanis a város 2018-ban ünnepli várossá avatásának 50. évfordulóját, melyet egy egész éves rendezvénysorozattal tesz felejthetetlenné.

Augusztus 16-20. között a négynapos Bor és Kenyér Ünnepére érkezik Tóth Vera, a 100 Tagú Cigányzenekar, Deák Bill Gyula, Gerendás Péter, Molnár György zenekara és Bebe. Ezt követi a Bor- és Fröccsfesztivál (aug. 31-szept. 2.), ahol fellép a Budapest Bár, Demjén Ferenc és Weisz Viktor is.

Siófok exkluzív strandján, a PLÁZS-on először a Punnany Massif, az Ocho Macho és az NB koncertjére kortyolhatjuk a hűs rozé fröccsöt, majd június 30-án fellép a szintén 50. életévét betöltő Ákos. Lesz “Piramis évek” és Lovasi 18 koncert, érkezik Sean Kingston, Majka&Curtis, a OneDay Electronic Fest keretében Luciano és barátai, és a SCITEC Muscle Beach, a Total Dance Balatoni Retro Láz fesztivál, de a Plázs Underground és a WeLove Balaton Fesztivál sem marad el.

Június végén az ExperiDance-Omega Musical: Gyöngyhajú lány balladájával nyit Siófok szabadtéri színpadja, a Színpart. A sokszínű évad alatt a budapesti Játékszín jóvoltából a Primadonnák, a Kölcsönlakás és a Dog Story produkcióik is műsorra kerülnek. A Budapesti Operettszínház Kálmán Imre különleges darabját, A chicagói hercegnőt mutatja be. Szintén Siófokra látogat a Soproni Petőfi Színház társulata Sing Sing Sing című musical show-jával, és látható lesz a PS produkció Sakk című musicalje, valamint Hernádi Judit önálló estje és Cseh Tamás-emlékest is a repertoár része.