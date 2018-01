Fedezd fel a koreai harcművészetet – Teakwan-do

A Teakwan-do a 20. század közepén létrejött küzdősport, mely nemcsak a testet, a szellemet is edzi. A koreai harcművészetet szerencsére Budapesten is elsajátíthatod. Mutatjuk is, hogy hol.

A Teakwan-do alapítója a Koreában született Choi Hong Hi tábornok, aki a második világháborúban, amikor a Japánok megszállták a hazáját, az ellenállási és felszabadítási mozgalom egyik fő harcosa volt. A japánok bebörtönözték és halálra ítélték, ám Choi Hong Hinak végül mégis sikerült kiszabadulnia: kivégzése előtt három nappal Korea felszabadult és szabad emberként távozhatott a börtönből.

A tudományos elveket és a koreai szellemiséget alapul vevő Teakwan-dot az 1950-es években hozta létre a kétcsillagos tábornoki rangig jutott Choi Hong Hi. A küzdősport szó szerinti jelentése kézzel és lábbal való küzdés, mely ütéseken, rúgásokon és hárításokon alapul. A Teakwan-do tanulásakor először a bázisgyakorlatokat sajátítjuk el, ezután a formagyakorlatokban végrehajtott mozgásgyakorlatokat oktatják. Csak ezt követően gyakorolhatjuk a küzdősportot partnerrel.

Teakwan-do Budapesten

Az 1995-ben létrejött Buday Taekwon-do Team az ország 1977-ben alapított első Taekwon-do klubjának (Központi Edzőterem) egyenes ági leszármazottja. Vezetője az egyik alapítótag, Poós Péter VI. Danos mester. A Teamnek több mint 30 fekete öves nagymestere van, akik hazai és nemzetközi versenyeken is bizonyítottak.

A Buday Taekwon-do Team nemcsak a felnőtteket, de a kicsiket is várja, a Buday Kids gyerekeknek szóló szakosztálya 2005-ben jött létre, hogy a fiatalabb korosztályt is megismertesse a koreai harcművészettel.

Mit tanulhatsz meg a Teakwan-do segítségével?

A fizikai edzettség, szellemi éberség és önvédelem mellett a harcművészet rengeteg képességünket fejleszti. Javítja az önfegyelmünket, koncentrációnkat, egészséges öntudatra ébreszt és kiegyensúlyozottá tesz.

