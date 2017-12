Szilveszterezz otthon! – Tippek a tökéletes házibulihoz

Idén év végén komoly fába vágtuk a fejszénket, ugyanis egy olyan nagyszabású fogadalmat tettünk, hogy addig nem nyugszunk, amíg fel nem kutatjuk, össze nem állítjuk, pontokba nem szedjünk mindazokat az információkat és ötleteket, amelyek segítségével egy fergeteges évzáró bulit csaphattok. Egy emlékezetes éjfél vagy éppen az emlékképek elmosása legyen a cél, mutatjuk a tippjeinket.

Ügyelj a részletekre!

A szilveszter az utolsó olyan alkalom, ahol az óév összes felgyülemlett feszültségét kiadjuk és egy kicsit végre kiereszthetjük a fáradt gőzt. Optimális és bevett megoldás szórakozóhelyre menni a tágabb baráti körrel, de mi most inkább a bensőségesebb baráti összejövetelekre, házi bulikra koncentrálunk, ahol terveinknek semmi, legfeljebb a szomszédok szabhatnak határt. A fergeteges otthoni party alapjait minden esetben a megfelelő előkészületek jelentik. A kedvenc playlistünket például érdemes egy bluetooth-os hangszóróra kihangosítani. A megfelelő hatás elérése érdekében a fényekkel is érdemes játszani. Erre számtalan lehetőségünk nyílik, kezdve a különféle színezett izzóktól egészen a LED-es diszkógömbök és stroboszkópok széles választékáig. Egy projektor és egy laptop segítségével pedig akár egész falakat boríthatunk be az általunk választott klipekkel vagy éppen bármilyen tartalommal, amit csak szeretnénk.

Ki mondta, hogy csak a gyerekek játszhatnak?

Szinte minden buliban közös, hogy a vendégek együtt néznek a pohár fenekére, de az egyszerű ivászatot játékos formában is közösségi élménnyé tehetjük. Az egyszerű ivós játékok, amellett, hogy önmaguk jogán is számtalan vicces sztori alapjául szolgálnak, a házibulikban remekül oldják a hangulatot. Nagyszerű indítóprogram lehet az „Én még soha” játék, mely során minden résztvevő kezében tart egy előzetesen kiválasztott röviditalt, és körben haladva mindenki tesz egy vallomást, hogy mit nem csinált még soha életében. Ha valakivel már előfordult azt az adott állítás, nincs menekvés, fel kell hajtania az italát. A gyerekkorunkat is felidézhetjük, immár felnőtt, alkoholmámoros verzióban, hiszen mindannyian játszottunk székfoglalót. Egykor ez úgy történt, hogy szólt a zene, mi pedig körbejártuk az ovális alakzatba rendezett székeket, majd mikor elhallgatott a dallam, gyorsan helyet kellett foglalni. Ugyanez a helyzet italfogyasztós verzióban is, csak itt egy tetszőleges szomjoltó jár körbe, és mikor megáll a zene, annak kell elfogyasztania, akinek éppen a kezében van.



Csavard fel a szőnyeget!

A buli hangulatát a tetőfokára emelheti, ha rendelkezünk egy VR headsettel, arra pedig a Keep Talking and Nobody Explodes című remek, szürkeállományt és idegpályákat erősen próbára tevő programmal. A virtuálisvalóság-sisakok közül akár már egy Samsung Gear VR is elegendő a futtatásához. A játékot kettő vagy több játékos játszhatja, a VR headsetet viselő fél célja, hogy az egyre nehezedő fejtörőkkel operáló bombákat időben hatástalanítsa, csakhogy ennek teljesítéséhez szükség van egy használati útmutatóra, amely a többi játékosnál van a valós fizikai térben. Így a virtuális térben lévő embernek és az őt kintről támogatóknak együttes erővel kell küzdenie és meglehetősen feszült, izgalmas pillanatokat átélnie a siker érdekében. Akik pedig ezek után egy könnyed táncpárbajra vágynának, azok a Just Dance 2018-as kiadásával garantáltan önfeledt élmények részeseivé válhatnak a tévéképernyők előtt.

Írta: Sipos Bence