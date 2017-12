5 dal, amiért örökre a Coldplay elkötelezett rajongói leszünk

2016 novemberében a Coldplay frontembery, Chris Martin Twitter oldalán jelentette, be, hogy készül az új lemezük, Kaleidoscope. Az album a 2015-ös CD-jük, a A Head Full Of Dreams kísérő kislemeze, mely július 14-én jelent meg.

A korong Magyarországon 2017. augusztus 4-én kerül polcokra, és összesen 5 vadonatúj dalt tartalmaz: az „All I Can Think About Is You”, az „A L I E N S”, a „Hypnotised” es a „Miracles (Someone Special)” című felvételek mellett debütál a Coldplay – The Chainsmokers ko-produkció, a „Something Just Like This” előfelvételes verziója is, amelyet a banda tokiói koncertjén rögzítették. A Kaleidoscope új színekkel egészíti ki az A Head Full Of Dreams színpalettát, az 5 új szám kellemesen ismerős hangzásával és elgondolkoztató témáival ideális hallgatnivaló lesz mindenki számára.

Ennek apropóján mi 5 számot gyűjtöttük össze, melyek miatt úgy gondoljuk, akármennyi CD-t is fog kiadni az együttes a jövőben, mi az összeset meg fogjuk venni, mert szerintük a fiúk egyszerűen zseniálisok.

Íme, a mi TOP5-ös listánk:

Something Just Like This

Princess Of China ft. Rihanna

Speed Of Sound

Clocks

Fix You

