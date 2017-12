Egy kihagyhatatlan recept a hétvégére: csirkés pirog tésztasalátával

Ha még ötleted sincs, mit főzz hétvégére, most adunk egy nyerő tippet. A pirog azért is jó választás, mert többféle tésztából is süthetjük, készíthetjük olajban vagy sütőben is. A most mutatott receptben egy burgonyás tésztájú, káposztás-csirkés töltelékkel ízesített, olajban sült verziót mutatunk be. Céklasalátát is kínálunk hozzá, egyszerűen csak azért mert nagyon jól illik egymáshoz a két étel íze.

Hozzávalók (8 darabhoz):

A tésztához:

20 dkg burgonya

40 dkg liszt

2 db tojás

1 csomag instant élesztő

1 teáskanál só

1,5-2 dl tej

4 dl olaj a sütéshez

A töltelékhez:

1 evőkanál olívaolaj

fél fej vöröshagyma

10 dkg fehér káposzta

10 dkg csirke felsőcombfilé

só, őrölt fehér bors

2 főtt tojás

1 púpozott evőkanál mustár

A céklasalátához:

4 db közepes méretű, főtt vagy sült cékla

1 csokor újhagyma

3 gerezd fokhagyma

15 dkg tejföl

10 dkg majonéz

só, őrölt fekete bors

Elkészítés:

A tésztához a burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, és annyi vízben, amennyi ellepi, puhára főzzük. A felesleges vizet leszűrjük a kész burgonyáról, és krumplinyomóval még melegen összetörjük. A langyosra hűlt burgonyát elkeverjük a liszttel, az elhabart tojásokkal, az instant élesztővel és a sóval. Fokozatosan hozzáadagoljuk a tejet, amíg rugalmas, de kissé ragacsos állagú tésztát nem kapunk. Letakarjuk, és meleg helyen a kétszeresére kelesztjük. Közben elkészítjük a tölteléket. Egy serpenyőben, a felhevített olajon összesütjük a megtisztított, felaprított hagymát, káposztát és a kis kockákra vágott csirkét. Közben sózzuk, borsozzuk. Mikor a töltelék kihűlt, hozzákeverjük a villával összetört főtt tojásokat és a mustárt. A megkelt tésztát lisztezett felületen átgyúrjuk, és 3 mm vékonyra nyújtjuk. Késsel 8 darab téglalapra vágjuk, mindegyik közepére 1-1 evőkanálnyi tölteléket helyezünk. A rövidebb oldalakat felhajtjuk, majd hosszabbik oldaluktól kezdve hengeresen feltekerjük a tésztát. Bő, közepesen forró olajban kisütjük a pirogokat, majd papírtörlőre téve pihentetjük. A salátához a főtt céklát meghámozzuk, majd feldaraboljuk. Az újhagyma fehér részét felkarikázzuk, a fokhagymát lereszeljük. A tejfölt kikeverjük a majonézzel, kevés sóval és borssal, majd hozzáforgatjuk a céklát és a hagymákat. Tálalásig hűtőbe tesszük, hogy az ízek jól összeérjenek. A pirogok mellé tálaljuk a salátát.

