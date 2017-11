Bár sok BTK-s csak azért keresi fel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat, mert máshonnan nem tudja megszerezni az óráihoz szükséges szakirodalmat, és a könyvek, folyóiratok levadászása után egyből távozik is a könyvtárból, nem árt jobban megismerni az ország egyik legszebb könyvtárát.

A Szabó Ervin Könyvtár épületét Wenckheim Frigyes építtette a 19. század végén. A híres arisztokrata, népes családjával 1889-ben költözött a pesti palotájukba. Feleségével és 7 gyermekével évente csak néhány hetet laktak itt: a grófnak összesen 26 palotája volt az országban, melyeket évente sorra fel is keresett. A Meinig Arthur által tervezett palota a drezdai barokk stílusjegyeit viseli magán, a belső termeiben pedig a XV. Lajos korabeli pompát és fényűzést jelenítette meg. 1919-ben a Tanácsköztársaság kisajátította az épületet, mely rövid időn belül több funkciót is ellátott.

Volt itt asztalos szakegylet, proletár múzeum, a román hadsereget is elszállásolták az épület falai között és még politikai pártok is üléseztek itt, 1931-től pedig a fővárosi könyvtárként működik. 1998-tól és 2001-ig ismét átalakították, kibővítették a könyvtárat, hogy helyet kaphasson a Szabó Ervin megnövekedett könyvállománya, így például az új épületrészbe került a Budapest Gyűjtemény is. A Wenckheim-palota belső terei még ma is pompázatosak, a tölgyfa burkolatú egykori dohányzó szoba, a nagybálterem és az egykori ebédlő is olvasóterem ként működik, ahol az olvasás még akkor is élménnyé válik, ha életed legunalmasabb tanulmányát lapozod.