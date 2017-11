Félórás, diós morzsasüti – RECEPT

Az őszi időszak egyik kihagyhatatlan receptje a most következő morzsasüti, melyhez az összes idénygyümölcs nagyszerűen passzol. A morzsás rétegnél is kreatív lehetsz: kókusszal, zabbal vagy zabkorpával is elkészítheted. Ebben az esetben azonban a dió teszi fel az i-re a pontot.

Hozzávalók egy közepes méretű sütőtálhoz

3 közepes méretű alma

2 nagy, lédús körte

5 nagy szem szilva

1 evőkanál vaníliás pudingpor

10 dkg liszt

10 dkg finomra őrölt dióbél

12 dkg vaj + a forma kikenéséhez

5 dkg nádcukor

1 csipet só

4 evőkanál nagy szemű zabpehely

Elkészítés

A gyümölcsöket megmossuk, az almát és a körtét meghámozzuk, majd a szilvával együtt felkockázzuk. Összeforgatjuk a pudingporral, majd egyenletesen kiterítjük egy kivajazott sütőtálban. A lisztet összekeverjük az őrölt dióval, majd morzsás állagúra morzsoljuk a vajjal, a cukorral és a sóval. A gyümölcsökre halmozzuk, tetejét megszórjuk a zabpehellyel. 170 fokra előmelegített sütőben kb. 25-30 perc alatt készre sütjük. Langyosan a legfinomabb!

A receptért köszönet Csigó Zitának. Még több receptért kattints az Ízes Élet honlapjára.