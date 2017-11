Minden munka az állásinterjúnál kezdődik – Tippek a sikeres felvételhez

Nem fogunk hazudni, az álomálláshoz vezető út olykor nagyon rögös. Sokaknak már az is nehézséget jelent, hogy rájöjjenek, mivel is szeretnének foglalkozni. Ha ezzel tisztában vagy, már félsikert könyvelhetsz el. De az állásinterjúkon is sok múlik. Adunk néhány tippet, hogy véletlenül se sülj fel, és egy lépéssel közelebb kerülhess a kitűzött célodhoz.

Helló, szia!

Az interjú a bemutatkozással és kézfogással kezdődik. Ha jó benyomást akarsz kelteni, normál hangerővel (ha hangosan beszélsz, ellenszenvet kelthetsz) és érhetően mutatkozz be, kézszorításod pedig legyen erős és határozott (de azért ne ropogtasd meg lehetséges jövendőbeli főnököd kezét). A testbeszédedre az egész interjú alatt ügyelj! A kezed tartsd végig magad előtt az asz

talon, a lábadat ne tedd keresztbe. Ne tördeld az ujjaid, ne süsd le a szemed, ne köszörüld a torkod. Ezek mind arról árulkodnak, hogy feszült vagy. Az interjú végén is határozott kézfogással búcsúzz.

Miért te vagy a megfelelő?

Az egész interjú alatt lényegében csak egyetlen állítást kell bebizonyítanod: te vagy a legalkalmasabb a meghirdetett állás betöltésére. Ezt elég könnyű lesz elhitetni, nem? A HR-tanácsadók óva intenek attól, hogy az állásinterjú alatt végig a betanult panelekbe kapaszkodj, a közhelyes válaszokat biflázd vissza. De hogyan győzd meg az interjúztatót arról, hogy téged keresnek? Először is jó benyomást kell keltened (magabiztos, határozott fellépéssel, vidám, érdeklődő attitűddel), másodszor, be kell bizonyítanod, hogy a munkához szükséges szakmai ismeretek, tapasztalatok birtokában vagy. Pályakezdőként kiemelheted, hogy mennyire hasznosnak találtad az egyetemen tanultakat, és úgy érzed, megszerezted a munkához szükséges szakmai tudást is, ami pedig mégis hiányozna, azt szeretnéd megtanulni. De ami a legfontosabb: mondd el, te mit tudnál tenni a cégért, mit nyernének veled, ha téged választanának, mivel működnének még sikeresebben, ha te is velük dolgozhatnál.

Kérdezz!

Az interjú vége felé közeledve általában lehetőséged nyílik kérdéseket feltenni. Ha erre kerül a sor, ajánlott, hogy kérdezz is valamit, ebből ugyanis azt tudja leszűrni az interjúztató, hogy érdeklődő, ambiciózus vagy. Ide illő kérdés lehet például az is, hogy az általad betölteni kívánt pozíció korábban is létezett-e a cégnél, és ha igen, az elődöd miért megy el. Ugyancsak jó kérdés, ha azt érdeklődöd meg, milyen készségeidet fejlesztené a munka, hosszabb távban gondolkodva pedig milyen előrelépési lehetőségeid lesznek a cégnél.

Pénz kérdése

Az interjú legkínosabb (és persze egyben legfontosabb) része a fizetés kérdése. Érdemes nem egy összeget, hanem egy fizetési sávot (például nettó 200.000-220.000 forint) megnevezned. Ha nem tudsz az interjúztató arcáról semmilyen reakciót leolvasni, megkérdezheted, hogy ők hasonló összegben gondolkodnak-e.

Nem részletkérdés

A fizetésnél több dologra is oda kell figyelned. Elsősorban nem mindegy, hogy bruttó vagy nettó összegről beszélünk (utóbbi az az összeg, melyet ténylegesen megkapsz a különböző levonások után). Általában a próbaidő alatt a fizetésed kevesebb lesz. Érdemes már az állásinterjún rákérdezni, hogy cafeteria jár-e, és ha igen, mekkora összegre, milyen formában (pl. Erzsébet-utalvány, SZÉP kártya) vagy jogosult.