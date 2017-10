A 9 legelektronikusabb Halloween buli

Halloween éjszakáján az elektronikus zene sem hagy minket pihenni, íme a legjobb bulik Budapesten.

Csodás törés keletkezik a 44. hétben, amikor a november elsejei szünnap kettészeli a mindig hosszú hétköznapokat. Nem csoda hát, hogy több hely és szervező is úgy döntött, hogy nem hagyja ki ezt az ünnepi keddet, amit a Halloween horrorisztikus emelkedésében élhetünk meg.

A programok sora végtelennek tűnik, így akár stílusnak megfelelően is bő választékból csemegézhetünk. Mi most az elektronikus zenei programokat húztuk ki az izzó tökökből, ami akkor lesz olyan gyönyörű sárga, ha mi magunk is részt veszünk eme programok egyikén:

A Debut csapat már több mint egy évtizede szervez Halloween mulatságokat a house és tech-house jegyében, ami egyben az éves ünnepi szeánszuk is. Idén már a 16. éve vannak jelen a piacon, amit 16 hazai fellépő 8 különleges back to back szettjében merítenek ki. Beöltözni mindig ér, a hangulat garantáltan vérpezsdítő lesz!

Corvin Club Techno és Indie Halloween

A Corvin Club nem aprózza el az alkalom megkoronázását. Egyenesen két bulival is várnak minket Budapest méltán legmagasabban eltölthető éjszakájára. Az egyik teremben Techno Halloween lesz Erasmus Life Budapest módra, a másikban pedig a Tesco Disco sorozat az indie stílusra hangolja a tökök lángolását. Egy belépő, két buli, elgondolkodtató!

A város legjobb bassline dj-i sokadszorra jelentkeznek már egy jó bass-trap bulival, de most a helyszínválasztás az A38 Hajó helyett a Dürerre esett. 9 előadó pakolja majd a legjobb basszus zenéket egész éjszaka!

Az előző eseménytől szinte csak egy karnyújtásnyira a Black Trap sorozat is hasonló ütemekre készül, ahova meghívták az angol Bare Noize-t, hogy még biztosabban odacsapjon a Halloween-érzésnek!

A Hajó sem tátong majd üresen, mert ide beköltözik a drum and bass. Az Eatbrain Night-on az angol Malux és a francia The Clamps szolgáltatja majd a törteket, de lesz egy szép sor hazai paletta is!

Pszichedelikusra is vehetjük az éjszakai szórakozást Halloween hajnalán. A goa közösségek szervezésében a szerb Zyce csavarja meg a lángok csóváját, ahol biztosan látványos vizuálra is számíthatunk majd!

A Halloweenhoz már csak a napja miatt kapcsolódik a kéthetente keddenként jelentkező ASPIRIN, aminek során a LÄRM sötét falain belül izgalmas live szettek kelnek életre. Jobb lesz, mint egy tucat zombi, house, techno, electro, disco zenékkel, és 4 fellépővel.

Más népeknél a Halloween helyett a Samhain démon mítosza terjeng. Ez az elnevezés egyébként a kelta nyelvben a november hónapot jelenti, amit az AETHER mélységében Poli egyik sötétebb arca kelt életre. Kísérteties lesz!

Ezek lesznek a legjobb elektronikus zenei Halloween bulik, menjetek, gyújtsátok be a töklámpásokat, ki ne aludjanak november első reggeléig! Jó szórakozást!