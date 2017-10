A húszas éveink elképzelhetetlenek az óriási bulik nélkül, melyeket a legtöbb esetben sajnos fájdalmas másnapok követnek. Ezért most alaposan körbejárjuk a témát, hogy minél könnyebben átvészelhesd a partizás utáni reggeleket.

Kezdjük egy kiábrándító ténnyel: a másnaposság ellen nincs csodaszer. Nem létezik olyan pirula, amit ha bekapsz, másodpercek alatt elmúlnak a macskajaj kínzó tünetei. A fej- és gyomorfájdalom, az émelygés, a kézremegés és a kiszáradás, vagyis az alkoholfogyasztás kellemetlen hatásai mind az ecetsavnak köszönhetőek, ugyanis a máj erre és acetaldehiddé bontja le a véráramba kerülő alkoholt.

Min múlik, hogy mennyire bírjuk a piát?

A 2000-es évek elején egy nemzetközi kutatócsoport rájött, hogy a férfiak gyomrában az alkoholbontó enzimből sokkal több van, mint a nők szervezetében. Ez a különbség, na meg a férfiak és nők átlag testsúlya közötti eltérés is azt eredményezi, hogyha a nők és a férfiak ugyanannyi alkoholt fogyasztanak, a gyengébbik nem véralkoholszintje akár kétszer akkora is lehet, mint a férfiaké. Ráadásul, ha hosszú távon sokat iszunk, idővel annál könnyebben berúgunk, ugyanis az alkohol károsítja a gyomorfalat és az alkohol lebontásáért felelős enzimeket is pusztítja. Mivel a nők szervezetében sokkal kevesebb alkoholbontó enzim található, az ő szervezetükben a májnak kell feldolgoznia az elfogyasztott alkohol legnagyobb mennyiségét. Így a nők máját sokkal jobban megterheli az alkoholizálás, gyakrabban fordul elő náluk májzsugor vagy májrák.

Erre inni kell

Az alkohol egyik legismertebb hatása, hogy dehidratál, mivel gátolja a vízvesztést megakadályozó hormon termelését. Így az alkoholizálás miatt sokkal több víz távozik a szervezetünkből, mint az ideális lenne. Ezt legkönnyebben úgy tudjuk kivédeni, ha két feles között 3-5 deci vizet elfogyasztunk, majd lefekvés előtt is megiszunk egy jó nagy pohár vizet.

A legjobb ételek és italok a másnaposság legyőzésére:

Gyömbér – bormenta tea: enyhíti a hányingert és gyomorfájdalmat.

enyhíti a hányingert és gyomorfájdalmat. Kálium : ezt az elemet az alkohol kimossa a szervezetből, ezért pótolni kell. Egyél meg pár szem kivit vagy banánt, és probléma megoldva.

: ezt az elemet az alkohol kimossa a szervezetből, ezért pótolni kell. Egyél meg pár szem kivit vagy banánt, és probléma megoldva. Tojás : segít semlegesíteni annak az enzimnek a hatását, ami a fejfájásodért felelős

: segít semlegesíteni annak az enzimnek a hatását, ami a fejfájásodért felelős Rizs, keksz: mindkettő felszívja az alkoholt a gyomorból.

mindkettő felszívja az alkoholt a gyomorból. Méz : gyorsítja a szervezet alkoholfeldolgozását.

: gyorsítja a szervezet alkoholfeldolgozását. Magnézium és vas : segít semlegesíteni a gyomrunkban képződött savakat.

: segít semlegesíteni a gyomrunkban képződött savakat. Futás, séta a friss levegőn: felpezsdíti a vérkeringést, gyorsítja az anyagcserét, méregtelenít.

Amiről csak szeretnéd azt hinni, hogy segít:

Kávé : maximum felébreszt, de a dehidratáltságot tovább rontja

: maximum felébreszt, de a dehidratáltságot tovább rontja Még több alkohol: sokan abban reménykednek, hogy a kutyaharapást szőrével lehet orvosolni. Pedig az alkoholizálás folytatása csak arra jó, hogy még tovább tartson a macskajaj

3 tévhit a másnaposságról:

A másnaposság sokkal kínzóbb, ha rossz sorrendben iszol.

A valóság: Ha már kevered, mindegy, milyen sorrendben iszod a töményeket és a sört/ bort, az elfogyasztott menynyiség a lényeg. (De azért tudd, borra sör, meggyötör.)

Napi két deci vörösbor egészséges.

A valóság: Lehet, hogy vannak jótékony hatásai, de a vörösborban lévő tannin nevű vegyület ugyanúgy fejfájást okoz, mint a többi alkohol.

Ha ivás után sokat eszel, elkerülheted a másnaposságot

A valóság: Ivászat után enni: eső után köpönyeg. A sorrendet meg kell cserélni: előbb egyél, aztán igyál. Ha éhgyomorra iszol, sokkal könnyebben berúgsz és a másnap is fájóbb lehet.

Zéró tolerancia

Magyarországon a zéró tolerancia elve működik, vagyis egyáltalán nem fogyaszthatsz alkoholt, ha volán mögé szeretnél üln. Ha a véralkoholszinted eléri az 0,5 gramm/litert, 100 ezer forint pénzbírságot is kiszabhatnak rád, ha pedig az említett érték felett van a véralkoholszinted, bűncselekményt követsz el. Ebben az esetben 300 ezer forint büntetést is kimérhetnek rád, és eljárás is indulhat ellened