Mit hozhat a Brexit az Angliában élő magyar tanulóknak és munkavállalóknak?

A nyári szavazáson az angolok úgy döntöttek, az EU nélkül képzelik tovább az életüket. Kilépésük a szövetségből hatással van Magyarországra is, főként azokra, akik most tervezik a kiutazásukat. Tegnapi cikkünkben az Angliában dolgozó és tanuló Flóra számolt be szigetországbéli tapasztalatairól, most pedig pár további hasznos információt gyűjtöttünk össze az angliai munkavállalásról és tanulásról.

Mivel még egyetlen ország sem lépett ki az Európai Unióból, a mostani helyzet precedens értékű. A kiválás folyamatának kivitelezése még kérdéses, annyi azonban már most tudható, hogy legalább két évbe fog telni, mire az angolok minden köteléket megszakítanak az Unióval.

A JÓ HÍR AZ, HOGY…

…akik jelenleg is az angol oktatási rendszerben tanulnak, vagy két éven belül szándékoznak elkezdeni szigetországbéli tanulmányaikat, a Brexit előtti feltételekkel pályázhatnak az angol felsőoktatási intézményekbe. Jelenleg az Angliában tanuló EU-s diákokra ugyanazok a felvételi, tanulmányi és pénzügyi feltételek vonatkoznak, mint az angolokra, vagyis pontosan annyit kell egy magyar hallgatónak fizetnie az oktatásért, mint angol társainak.

A ROSSZ HÍR PEDIG…

…ha Anglia minden szálat elvág az EU-val, az uniós diákok tandíja akár a kétszeresére is nőhet, vagyis körülbelül 9000 fontba kerülne a külföldi tanulás. Sőt, a magyarok brit diákhitelt sem vehetnének igénybe, ahogy az egészségügyi ellátásért is a zsebükbe kellene nyúlniuk. És a feketeleves még csak most jön: pár év múlva nemcsak vízumra, de letelepedési engedélyre is szükségünk lehet, ha Angliában képzelik el a továbbtanulást.

A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA…

…szintén keserű helyzet állhat elő. Vízumra nekik is szükségük lesz, ám a mostani szabályok szerint ezt csak akkor kaphatják meg, ha olyan szektorban dolgoznak, mely munkaerőhiánnyal küzd, felsőfokú végzettséghez kötött és a munkavállaló éves keresete legalább 20.800 font. Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy a jelen pillanatban kint dolgozó magyarok 75%a nem kapná meg a vízumot, és haza kellene jönnie. Elemzők szerint a kinti magyarság valószínűleg a szomszédos Írországban próbál majd szerencsét, ha Angliában minden kapu bezárul előttük.