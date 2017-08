20 óra múlva startol a 25. Sziget

Elindult a visszaszámlálás már a Sziget közösségi oldalán is. Mutatjuk, mivel indul be a 25. Sziget őrület.

Jubileumi negyedévszázados programjával készül idén Magyarország legnagyobb és Európa egyik legnagyobb fesztiválja, a többszörösen díjnyertes Sziget Fesztivál, ahova augusztus 7-én délelőtt megérkeztek az első Szitizenek.

A külföldi országokból érkező fiatalok a Nyugati pályaudvaron szálltak le és már most érezhető volt a szigetes hangulat, az a szabadság, melyet a Sziget köztársaság biztosít számukra, számunkra a következő egy héten át.

A transzfer járat egyenesen az Óbudai-szigetre fuvarozta őket, ahol megkapták az idei karszalagot, majd befáradhattak több mint egy hetes otthonuk területére, hogy felverjék a sátrat, amiben hőségben és szakadó esőben is ugyanolyan jól érzik majd magukat, mintha csak otthon volnának.

Ezzel együtt már szinte mindjárt elérünk a Sziget fergeteges ünnepi programjának startolásához, mely pontosan augusztus 9-én, szerdán 10 órakor kezdődik el.

Az első napon még nem üzemel teljes gőzerővel a Sziget, de a helyszínek közel 70%-a így is várja a közönséget, úgyhogy nem lesz mitől aggódni, lesz program bőven, már az első napon is, ugyebár P!NK főattrakciójával az élen.

Minden esetre nézzünk bele, hol, mi, mikor kezdődik a Szigeten!

A Nagyszínpad programját vicces szövegeiről és kellemes hangulatú zenéiről ismert Lóci játszik zenekar indítja el, ahol őket követően fellép még a Dubioza Kolektiv, lesz egy special tapsrúd party, majd jön Billy Talent fellépése, amit P!nk koronáz majd meg az este végén.

Az OTP Bank, a Telekom EB Aréna és a Világzenei színpadok pihennek szerdán, de a Colosseum fából faragott arénája már 12 órától vár minket. SCRT, Andras Badel, Duel, Lotfi Begi, Candyman, Detective Kelly, a Zságer Balázs és Add2Basket Gensi által alkotott Changing Grey formáció liveja, majd egy sor külföldi az Under Fraction, Agora és Michael Mayer személyében és végül a soproni Secret Factory zárja a végeláthatatlan elektronikus zenei éjszakát.

Tesszük hozzá egyúttal, hogy Michael Mayer napközben a Sziget Boat Party-n is fellép, Gabor Kraft és a Secret Factory társaságában.

A minden évben izgalmas programokat összeállító Európa színpad is már igen korán, 14 órától várja az érdeklődőket. A magyar illetőségű Saverne-t követően Next Ex, Bazzookas, Lola Marsh, Käptn Pengék, Elle Exxe és Alma lép fel. A selymes, rekedtes hangú Lola fellépésével egy Lana Del Ray féle előadást kaphatunk majd.

A Cirque Du Sziget és a Fidelio Színház- és Táncsátor is megtartja magát csütörtökre, ahogy a Lastminute.com Lightstage is csütörtöktől jelentkezik majd, a Papageno klasszikus, opera és jazz színpad előtt pedig csak péntektől élvezhetjük a hangokat.

A Petőfi Rádió és a Telekom Volt Fesztivál közös színpada előtt viszont már 15 órától élvezhetjük a haza dallamokat, ahol Maxisun, Jónás Vera Experiment, The Biebers, Belga, Sub Bass Monster, Majka & Curtis és DJ Radnai lépnek fel.

Kinyitja a kapuit az Afro-Latin-Reggae Falu is, ahol például Hatha jóga, capoeira workshop, afrikai dob- és tánctanítás, egyiptomi tánc workshop, salsa, afro-karib, samba tánctanítás veszi kezdetét egész héten.

Aki már tud táncolni, az mehet a Budapest Park színpadához Ladánybene 27-re, Grain – Korn tribute zenekarra, táncolni, de lehet tudásunkat a Tábortűz színpadán is kiteljesíteni, itt The Litt, Karl Byrne, Vodkaszóda Experience és Baited lépnek fel.

Látványos programokból sem lesz hiány. Rögtön a Magic Mirror nyitó programjában a nemrég elhunyt Somló Tamásra emlékeznek a Somló Cirqsz programmal, a Sziget Beach-en pedig az egész napos programban ott szerepel a Tűz Show, zsonglőr workshop, a Vándor Vursli programját pedig kár lenne felsorolni, inkább keressétek fel!

A Music Boksz, a Snowattack Retro Stage, a Nagy Utcaszínház és a Cinema Hungary sátor is széles programmal vár mindenkit, már az első napon, úgyhogy talán sikerült alátámasztanunk, hogy legalább 70%-on indul el a Sziget és gyorsan 110% százalékra járatja majd magát, remélhetőleg velünk együtt!

Egészen a startig megy a zenei aláfestésű visszaszámlálás, ezzel várjuk mi is az idei Sziget Fesztivált!

Képek forrása: Sziget Festival Official. A teljes galéria megtekintéséhez kattintsatok IDE, a fesztivál programjáért pedig IDE.