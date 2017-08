Bor, zene, irodalom, színház és sport – Ősszel is vár a Kerekdomb Fesztivál

A sikeres júniusi, nyárindító fesztivált követően, szeptember 8-10. között ismét megrendezésre kerül a Kerekdomb Fesztivál a tokaji borvidék festői településén, Tállyán. A fesztivál ezúttal is színházi előadásokkal, könnyű- és komolyzenei programokkal, borpiknikkel és futóversennyel várja majd a látogatókat.

Különleges hangulatú fesztivállal készül ősszel a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával megvalósuló Kerekdomb; a nyári, a szerelem témáját körbejáró tematikát követően ezúttal a szüret kap hangsúlyosabb szerepet. Az őszi fesztiválon ismét hat helyszín várja a látogatókat: a Vincellér Ház Nagyszínpadán könnyűzenei koncertek, az Oroszlános Borhotel és Borvendéglőben irodalmi- és boros programok, a Maillot-kastélyban gyerekprogramok, a római katolikus templomban komolyzenei koncertek, a Művelődési Házban színházi előadások lesznek, a Hegyaljai Alkotóházban pedig népi iparművészek mutatkoznak be.

A Nagyszínpadon olyan népszerű zenekarok koncerteznek, mint a 30Y, a Bohemian Betyars, a Honeybeast, a Zuboly, az Irie Maffia, a Mary Popkids, Herczku Ági és a Banda, A Kutya vacsorája, a Zűrös Banda és a Random Trip zenészei, Tóth Vera, Barabás Lőrinc, Herby Shaw (Soul Surge), Delov Jávor és DJ QCee.

Az Oroszlános Borhotel hangulatos boros pincéjében a József Attila Kör szervezésében irodalmi programokkal készülnek; az irodalomfelelős Lackfi János lesz. Itt lehet majd találkozni Cserna-Szabó András íróval, Nyáry Luca slammerrel, közös zenés műsort ad Szálinger Balázs író és Szűcs Krisztián zenész, Sirokai Mátyás, valamint itt koncertezik a SoulFood Band, a Szeder, továbbá Pribojszki Mátyás és Szász Ferenc blues duója, a Grunting Pigs és a Belmondo Akusztik is.

A Maillot-kastély ősszel is a gyerekprogramok helyszíne lesz, ahol minden nap Ringató várja a kicsiket. Itt koncertezik Bíró Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar, a Holló Együttes, valamint a Belmondo zenekar énekese, Czutor Zoltán és a Czutorborsók. A Kerekdomb alatt a kastélyban vetítik a Malter Filmfesztivál rövidfilmjeit.

A komolyzenei koncertek helyszíne ősszel is a római katolikus templom, ahol Szirtes Edina Mókus, a Szent Efrém férfikar, az Amadinda, a Musica Florens, valamint egy különleges trióval Madarász Iván, Kővári Eszter Sára és Matuz Gergely adnak koncertet.

A fesztivál alatt színházzá alakuló Művelődési Házban fellép az Újszínház társulata, az RS9 Színház, a Manna Produkció és a Momentán Társulat. Akik a fesztivál alatt szívesen sportolnának, azokat félmaratonnal és Mád-Tállya futással, a gyerekeket pedig 1 kilométeres Ludas Matyi futammal várják.

Szeptemberben két különleges alkotás is várja a Tállyára érkezőket, ugyanis júliusban a Hello Wood a Tokaji borvidéken rendezte meg Építész Mustra ‘17 elnevezésű oktatási programját, amelynek keretében Tállyán is felépült két projekt. A Tállyoló c. projekt alkotása azt jelzi, hogy Tállya Európa mértani közepe, és egyben említést tesz a többi európai településről, amelyek mind ugyanezt gondolják elhelyezkedésükről. A Maillot-kastély parkja és az iskolaudvar elválasztására szolgáló rozzant drótkerítés helyett pedig az alkotók mobil, játszóeszközként is használható Kerekítést terveztek. A flexibilis szerkezet egyben területfoglalás is, amely játékos vonalvezetésével csippent némi teret a kicsi udvaron játszó iskolások számára.

