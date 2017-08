Bőköz Fesztivál – Másodjára is

27 egyedi helyszínen, 70 minőségi programmal vár mindenkit a 2. Bőköz Fesztivál 2017. augusztus 25. és 27. között Kémesen, Szaporcán, Tésenfán és az Ős-Dráva Látogatóközpontban.

A „Bőköz Fesztivál” három ormánsági kistelepülés (Kémes, Szaporca, Tésenfa – teljes lakosságuk 885 fő) és a Duna-Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközpontjának összművészeti rendezvénye, amely a falvak egyedi arculatára, jellegzetes hagyományaira, értékeire, a helyi aktivitásokra és az ökoturizmusra, valamint a fesztiválra meghívott művészek, művészcsoportok kreativitására épül. A minőségi, különleges fesztivált hagyományteremtő céllal először 2016-ban rendeztük meg Magyarország gazdaságilag egyik legszegényebb, de értékeiben egyik leggazdagabb tájegységében.

Az eseménysorozat elsősorban azt szeretné bizonyítani, hogy minőségi fesztiválnak is van helye, létjogosultsága egy, a fővárostól közel 280 km-re lévő határ menti mikrorégióban, a Bőközben.

A virtuális világ elidegenítő hatása már az Ormánságban is észlelhető. A fesztivál a közösségépítést és nyitást, a kulturális- és ökoturizmus fejlesztését tűzte ki célul maga elé, miközben lehetőséget teremt arra, hogy a helyi lakosság is maradandó élményhez jusson. Mindezt a hagyományos és sajnos pusztuló helyi kultúra, illetve több innovatív művész, helyi civil szervezet bevonásával, a műfaji átjárhatóságok kiaknázásával. 2017-ben további három kistelepülésen – Kóróson, Drávacsepelyen és Drávacsehiben – is lesz egy-egy rövid, „hídteremtő” komolyzenei koncert.

Idén új és izgalmas helyszínekkel, új programelemekkel is bővül „kulturális” kínálatunk.

Fővendégünk az Ormánság egyik legnagyobb alkotó egyénisége lesz. A 70. életévébe lépő grafikus, faművész, szobrász Szatyor Győzőnek három kiállítása is nyílik a három településen, a Janus Pannonius Múzeum segítségével.

A nagyszínpadainkon mások mellett fellép a Boban Markovic Orkestar, a Besh o’droM, Szirtes Edina Mókus, a Hagyományok Háza vendégei, a Kaláka, a Szélkiáltó együttesek és az „eurovíziós” Pápai Joci zenekarával. A kémesi jazzudvarban (Jazz-kém) fiatal muzsikusok kiállítással, koncertekkel és jazzszekérrel várják a közönséget. A Nemzeti Színház ifjú művészei – Vidnyánszky Attila rendezésében – különleges, természeti helyszínen adják elő a János vitézt, nem csak gyerekeknek…

A templomokban a Filharmónia Magyarország ad hangversenyeket és a szaporcai Református Templomban újra fellép Varnus Xavér. Érdi Tamás zongoraművész a pici Hétöles-tónál ad éjszakai „csillagos ég” koncertet. Vendégünk lesz a Bartók Férfikar és a Pécsi Református Kollégium Vegyeskara valamint a Kapolcska Fúvós Kamarazenekar is. Különleges koncertet ad a Készenléti Rendőrség Zenekara.

Kiállítással és folyamatos vetítéssel költözik Szaporcára a Cseh Tamás Archívum. Szurdi Éva kerámiái, Tóth György „Újraértelmezett falusi tárgyai” és Cseh András kültéri installációi mellett a fesztivál alatt minden nap más településen láthatják a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany200 vándorbuszát is.

A Néprajzi Múzeum az idén jelentetett meg egy archív ormánsági fotókat tartalmazó könyvet „Talpasház és bikla” címmel, amelyből fotókiállítás nyílik Szaporcán. A népművészetet a Hagyományok Háza programjai, a Tanac táncegyüttes, a Forrás Táncegyüttes fellépései, és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület „Lovas Bőköz” képviselik.

A helyi értékeket a kémesi Falumúzeumban és a szaporcai Eperfa tájházban lévő foglalkozások, illetve a települések civilszervezeteinek projektjei jelenítik meg. (Kémes az Ormánságért Egyesület, Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány.) Különleges, a helyi mesterségeket bemutató helyszínnek ígérkezik a tésenfai Hagyományunk Őrzőháza és a falvak múltjáról mesélő több szabadtéri installáció is. A fesztivál vendégül látja a kalotaszegi Mákófalvából érkező Református Kórust és Kovács Pali Feri bútorfestőt, aki bemutatókat tart majd az érdeklődőknek. Vas Géza kolozsvári fotóművésznek „Kalotaszegi viselet” címmel nyílik kiállítása.

A gyerekek három napig élvezhetik a Bóbita Bábszínház, a Levendula Játszóudvar és a Karzat Színház játékudvarait, a Magyar Társasjátékos Egyesület és Krizsán Edit nemzetközi sakknagymester interaktív foglalkozásait.

Az Ős-Dráva Látogatóközpont szervezésében szakvezetéses túrákra, természetismereti foglalkozásokra, bemutatókra kerül sor.

Ismét lesz Kínai Ház a Konfuciusz Intézet szervezésében és Tésenfán újra „nyit” a Roma Ucca.

Kémesen kézművesek, illetve helyi termékek boltja és udvara, Tésenfán öko- és gasztrokert várja a látogatókat. Szőke András ceremónia- és főzőmester is aktivizálja magát a fesztivál ideje alatt.

Lesz „Kapocs” konferencia a közművelődés és kultúra szerepéről és sor kerül a Baranya megyei polgármesterek találkozójára.

A három nap alatt a házigazda falvak határát is átlépjük, hisz egy-egy délutáni komolyzenei koncertet tartunk Kóróson, Drávacsehiben és Drávacsepelyen.

Az idén is folytatjuk a gyűjtést a szaporcai Angster orgona rekonstrukciójára Varnus Xavér jóvoltából. Ismét utaztatjuk iskolásainkat világot látni és megpróbálunk anyagilag is hozzájárulni az iskola hangszerparkjának kialakításához.

Terveink szerint lesz buszos „nagykörút” Pécs – Harkány – Bőköz viszonylatban valamint vonatos „kiskörút” a települések és a Látogatóközpont között. Szaporcán sátorozási lehetőség is nyílik.

A Fesztivál szinte minden programja ingyenesen látogatható!

Az egyes belépődíj ellenében látogatható programokról, a Fesztivál elektronikus fórumain ad tájékoztatást. Több infóért kattints ide.