10 ok, amiért imádják a turisták Budapestet

Az egyik legnépszerűbb online utazási magazin, a Lonely Planet egy újabb cikket írt a városunkról, amiben azt a 10 okot szedte össze, amiért szerintük kijelenthető: Budapest tényleg felkerült a legkedveltebb úti célok közé. Hogy mi az a 10 budapesti hely, amiért városunk a világ legnépszerűbb városai között van? Mutatjuk is a Lonely Planet indokait.

Kelenföldi Erőmű

A Duna partjánál fekvő Kelenföldi Erőművet az art deco templomának nevezi cikkében a Lonely Planet, mely belülről úgy néz ki, mintha egy sci-fi film díszlete lenne.

Barlangok

A város alatt található több mint 200 barlang többségéből termálvíz tör a felszínre, melyben a híresebb budapesti termálfürdőkben meg is mártózhatunk. A Lonely Planet szerint a legszebb budapesti barlangok a pálvölgyi barlang és a Szemlőhegy.

Wekerle lakótelep

A 20. század elején épült, egykori miniszterelnökről elnevezett Wekerle lakótelep a város legrégebbi lakótelepe. Tervezői között találjuk Kós Károlyt is, aki bár az avant garde stílust jelenítette meg leginkább a házakon, a magyar és erdélyi nép motívumokról sem felejtkezett el.

Törley Pezsgőpincészet

A 19. század legvégén nyílt Budafokon a Törley család pezsgőpincészete, ami nem elég, hogy fantasztikus italokat készít, még csodálatosan is néz ki.

Zwack Unicum Gyár

A gyomorkeserű igazi hungarikum, ezt a Lonely Planet szerkesztője is megérezte, aki az alkohol mellett a Zwack gyár múzeumát is dicséri, itt ugyanis sok érdekesség derül ki nemcsak az italról, de a családi vállalkozás alapítójáról is.

Ecseri piac

Ki gondolta volna, hogy az Ecseri piac is turistalátványossággá avanzsált? Persze mi mindig is imádtunk a hétvégi reggeleken kincsekre bukkanni a piacon, most már tudjuk, hogy nemcsak a pestiek, hanem a külföldiek is szeretnek errefelé időzni.

Paloma

A Kossuth utcán, egy régi ház rejtekében található Paloma egy igazi oázis a kortárs magyar művészek számára. A turistáknak pedig egy kincses barlang, ahol rengeteg menő design cuccra lehet lecsapni.

Sziklakórház

A Budai Várban található a Sziklakórház a légoltalmi szükségkórházként a második világháborúban ás 1956-ban is fontos szerephez jutott. Ma a hadi orvoslás történetét mutatja be, rengeteg viaszbába és korabeli eszköz segítségével.

Flippermúzeum

Tudtad, hogy a mi flippermúzeumunk a világ legnagyobb flippermúzeuma, ahol több mint 130 játékgépet mutatnak be? És azt, hogy a legrégebbi az 1880-as évekből való? Részben ezekért is került fel a hely a Lonely Planet listájára is.

Törökfürdők

A végére hagytuk a legnyilvánvalóbbat: a csodás fürdőinket. A Lonely Planet a Széchenyit, a Rudast és a Gellértet emeli ki, de a Király Fürdőt is megemlíti, mint a török megszállás idejének jelenkori nyomait.