Ilyen gyönyörű romokat még sosem láttál

Fogadjunk, hogyha egy franciaországi nyaralás is szerepel a bakancslistádon, nem egy félig romhalmazzá vált kastély miatt van rajta. Ez csak azért lehet, mert még sosem hallottál arról a 17. században épült, mára teljesen elfeledett épületről, melyről most lenyűgöző képeket mutatunk.

A francia vidéknek is megvan a bája. Főleg, ha felfedezzük a Párizstól elég messze található Chateau des Bustes-t, amit a 17. században építtetett magának a Franciaországban állomásozó amerikai nagykövet. Ami egykoron a politikai játszmák és az arisztokrácia báljainak helyszíne volt, mára egy megfakult és romos épületté vált. Mindennek ellenére még most is érződik a hely egykori bája és hangulata. Sőt, talán ebben a viseltes állapotában még jobban néz ki, mint amikor még nagyszabású ceremóniáknak adott helyet a kastély.