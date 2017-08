P!nk már javában készül a Szigetre

Lenyűgöző látványvilág, akrobatikus színpadi jelenlét és fergeteges hang – nagyjából erre számíthatunk augusztus 9-én a Szigeten P!nktől, aki, mint turnéállomásainak mindegyikére, Budapestre is magával hozza családját. Jegyek még kaphatók a koncertre, de jó lesz sietni!



„Nincsenek szavak. És valószínűleg nincs olyan kép, ami alkalmas lenne a szombat esti P!nk show hangulatát s energiáját megfelelően visszaadni” – írta nemrég egy kritika P!nk Egyesült Államok beli koncertjéről. A nagyszerű énekesnő egy hosszabb kihagyás után ugrott fejest a turné világába, és a hírek szerint mindenhol nagyon odateszi magát. Szigetes koncertjén is valami nagy látványosságra készül, akár még az is előfordulhat, hogy a közönség fölött repkedve énekli néhány nagy slágerét …meglátjuk, mi jön össze belőle.

Az azonban biztos, hogy P!nk kedveli a virágokat és előnyben részesíti a természetes módon termesztett gyümölcsöket – ez már abból a listából derül ki, ami az énekesnő és népes kíséretének kéréseit tartalmazza. P!nk listáján elsőként két csokor fehér rózsa szerepel, amit az öltözőjében szeretne látni és alapvetően leszögezi, hogy gyerekbarát legyen az öltöző, például a késeket élvédővel kéri. Emellett többféle tea, organikus méz, organikus citrom és egy halom különböző, szintén természetes módon termesztett bogyós gyümölcs sorakozik a listán. De organikus legyen a szeletelt sárgarépa és zellerszár is. A táncoslányoknak gyümölcs és zöldséges tálat, avocadót, 70%-os csokit és egy zacsi gumimacit rendeltek. A fiú táncosok gumimacit nem kapnak, viszont kértek egy nagy zacskó csokiszeletet, a zöldségek és gyümölcsök mellett.