Tudjuk, hogy hol leszel augusztus végén

Mi már tudjuk, hol leszel augusztus végén, hogyha méltóképpen akarod lezárni az év legbulisabb időszakát. Augusztus 23-a és 26-a között Zamárdiban a helyed, ugyanis két fesztiválon is kitombolhatod magad: a Strandon és a B My Lake-en is.

Strand Fesztivál

A fesztivál Nagyszínpadára olyan világsztárok érkeznek, akiknek köszönhetően a Balaton-part legjobb koncertjeire számíthatnak a fesztiválozók. A STRAND Fesztivál Nagyszínpadára érkezik a brit You Me at Six legénysége, akik gitárcentrikus zenéjükkel egyszerre idézik meg a popos dallamokat és a zúzósabb riffeket. Az EDM-house vonalat erősíti a számos díjjal kitüntetett norvég DJ-producer, Alan Walker. Wilkonson energikus, élő produkcióval mutatkozik be. Berlin nyüzsgő elektronikus zenei közegéből jön Alle Farben, a svéd house-színteret pedig a Vigiland képviseli majd. És ez még csak a jéghegy csúcsa! Ha tudni akarod még, kik lépnek fel a fesztiválon, kattints ide.

B my Lake Festival

Bár még csak ötödik alkalommal rendezik meg a B my Lake Festivalt, máris Közép-Európa legnagyobb szabadtéri elektronikus fesztiváljá nőtte ki magát, ahol rengeteg világhíres DJ szórakoztatja a Zamárdiban összegyűlt közönségét. Idén többek között Sven Väth, Solomun, Loco Dice, Adam Beyer, Dixon, Sam Paganini fogja felejthetetlenné tenni a bulit. Addig, engedjünk egy kis teret Adam Beyernek, hogy segítsen ráhangolódni minket a bulira.

Nem hiába hívják a B my Lake Festivált az “Elektromos muzsika Mekkájának.” Az elektromos zene kedvelői között a nyár legjobb, kihagyhatatlan programjává nőtte ki magát.