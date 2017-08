Magyar és máltai ízek találkozása a Caviar & Bull étteremben

“Készen álltunk a szintlépésre. Eljött az ideje, hogy innovatív termékeinket külföldre vigyük, és az első osztályú mediterrán ételeket felhelyezzük Budapest gasztronómiai térképére. Csapatommal igyekszünk jó hírét vinni a mediterrán konyhának, hogy a gasztronómia szerelmesei a világ bármely pontján is járjanak, lássák, mit csinálunk” – mondta Marvin Gauci, az étterem tulajdonosa.

Egy beszélgetés ezzel a sallangmentes, 38 éves mesterszakáccsal, aki egy személyben több étterem tulajdonosa, arra készteti az embert, hogy higgyen a pozitív gondolkodás erejében. Marvin annak ellenére is örömét leli munkájában, hogy összesen öt étterem terhe nyomja a vállát, oda-vissza repked Málta és Budapest között, mindeközben pedig azon munkálkodik, hogy a máltai konyha a globális gasztronómiai színtért is meghódítsa.

A Caviar & Bull éttermet, amely a Corinthia Hotel Budapest szomszédságában helyezkedik el, a belvároson keresztül futó Nagykörúton, három kivételes férfi, Kézdi-Schalchta László, Sergi Huerga Marin és persze Marvin vezeti. A hármas még Málta szigetén találkozott, ahol a gasztronómia iránti szeretetük és hozzáértésük hozta össze őket. Szerepük a Caviar & Bull sikertörténetében megkérdőjelezhetetlen.

“Az elmúlt három évben több mint 800 vendéget szórakoztattunk, megszámlálhatatlan különleges ételt készítettünk, és számos elismerést és díjat bezsebeltünk. Habár a Caviar & Bullnak a szigeten is van még hova fejlődnie, hisszük, hogy Málta partjain túl is érdemes terjeszkedni” – magyarázta László, Marvin üzleti partnere, egyben az étteremlánc üzletvezetője.

“Így van, az üzlethez kell az önbizalom, és valljuk be, mi nem vagyunk annak híján” – mondta Marvin, majd hozzátette, hogy csapata, felesége és családja támogatásával biztos volt benne, hogy az a koncepció, ami mind a négy máltai éttermében jól működött, ugyanolyan sikeres lesz egy nagyobb kelet-európai városban is.

Gauci állítása szerint egyszerű volt a máltai és a magyar ízek legjavát összeolvasztani: „Néhány alapanyagot kell csupán új, magyar ízekkel helyettesíteni.” Például a máltai menün is megtalálható Foie Grast molekuláris kaviárral szervírozzák, ami eredetileg mézből, itt viszont édes Tokaji Aszúból készül, míg a marhatartárt immáron kovászos uborka és piros paprika hozzáadásával készítik. Nincs túl sok különbség a budapesti és a máltai éttermek között, a magyarság részét képező elemeket mégis igyekeznek beolvasztani, ilyen például a helyi szarvasmarha-állomány, a paprika, a Tokaji Aszú vagy a mangalica hús.

„Folyamatosan újragondoljuk a hagyományos magyar recepteket, a végeredmény pedig mindig friss, ugyanakkor drámai. Az emberek éppen erre vágynak. Olyan ez, mint valami meglepetés.” Marvin Gauci kétségkívül egy spontán ember, így a jövőben még több meglepetésre számíthatunk a nem mindennapi étteremben.

A budapesti Caviar & Bull mellett, Marvin vezeti a St Paul’s Bay-en található, népszerű Tarragon Restaurant éttermet – Málta gasztrotörténelmének legelismertebb vendéglátóhelyét – illetve a nemrégiben nyitott, ázsiai stílusáról ismert Buddhamann éttermet is. Legújabb vállalkozása a Dinner in the Sky nevet viseli.

A budapesti Caviar & Bull megnyitása 2017 elején tökéletesen beleillik abba a stratégiai tervbe, miszerint a márkát tengerentúlon is népszerűsíteni kell. Az étterem olyan urbánus gyöngyszem, amely ugyan máltai alteregója nyomdokaiban lépked, mégis felfedezhető a magyar befolyás mind enteriőrjében és kínálatában. A Caviar & Bull ikonikus ételeihez és a magyar konyha kuriózumaihoz is helyi termelőktől érkeznek a hozzávalók.

Ha szívesen kóstolnál különleges ízeket csodálatos környezetben, látogass el a Caviar & Bull Budapest étterembe, amit nem sokkal nyitása után a TripAdvisor máris a legjobb budapesti étteremnek nyilvánított. Ne hagyd ki ezt az izgalmas gasztronómiai kalandot!