Nyáriegyetem-kalauz

Akárhogy is kívánod eltölteni a szünidőt, a nyári egyetemeket vétek lenne gondolkodás nélkül kihúzni a terveidből. Nagyszerű lehetőség arra, hogy új kapcsolatokra tegyél szert, megtanulj egy idegen nyelvet, vagy akár új szakirányt próbálhass ki. Ehhez adunk néhány tippet, nemcsak magyarországi, de nemzetközi helyeket is ajánlva.

Debreceni Egyetem Nyári Kurzusok

Az ország egyik legrégebbi felsőoktatási intézménye, a Debreceni Egyetem nyáron is tárt karokkal várja a tudásra szomjazókat. A magyar nyelv- és kultúrakurzus része a napi 6 nyelvóra, amely a kezdő szinttől a haladóig szinte minden külföldi hallgatónak hasznára válhat. A kurzus elején írásbeli és/vagy szóbeli szintfelmérő vizsgára kell számítani. Aki szimplán a magyar nyelvtudással nem elégszik meg, választhat az egyetem által kínált kiegészítő modulokból is, mint a népdal- és néptánctanulás, vagy a hagyományos magyar konyhát bemutató, gasztrokulináris kiegészítő modulok közül. Természetesen nemcsak a külföldi hallgatókra gondolt az egyetem, és olyan különleges nyelveket is oktatnak nyáron, mint a norvég, arab, koreai vagy cseh.

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

McGill Summer University

Ha kiszabadulnál az itthoni környezetből, irány Kanada! A McGill Universityi párhetes kurzusain várja a tanulni vágyókat. Képzések egész garmadája vár rád, választhatod a social media és digitális kommunikációt, a marketing és közkapcsolatokat (azaz a PR-t), a pénzügyeket, de ha valami igazán különlegesre vágynál, akkor a légközlekedési mérnökség képzésükön a te helyed. Mi mondtuk, hogy lesz miből válogatnod.

Több infót ezen a linket találsz.

KU Leuven, Belgium

A Leuveni Katolikus Egyetem Németalföld legősibb egyeteme, sőt, a legrégibb, egyfolytában működő katolikus egyetem a világon. A 14 napos tanfolyamon választható kurzusok: művészet, gazdaság és üzlet, valamint a társadalomtudomány. Az egyetem a tanfolyam ideje alatt kollégiumi férőhelyet biztosít a jelentkezők számára. A kurzusok július 3-16-ig tartanak.

Jelentkezési határidő: május 1.

Több infót az egyetem honlapján (feb.kuleuven.be) találsz, ahol ráleshetsz az előző évek kurzusaira is.

Szegedi Tudományegyetem

Szeged, akárcsak Debrecen, igazi diákváros. Itt is pörög az élet, és bizony nyáron sem áll le. Ha úgy döntenél, fogod a csomagjaid, és útnak indulsz, hogy a tudásvágyadat csillapítsd, akkor a Szegedi Egyetem nyelvi kurzusait ajánljuk, ahol biztosan találsz saját szintednek megfelelő képzést. Még az sem baj, ha kezdő vagy. A tanfolyamok angol és magyar nyelvből indul. A tanfolyam július 16-augusztus 12., július 16-július 30., valamint július 30-augusztus 12. közötti turnusokban startol.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az ELTE hallgatójaként lehetőséged van partneregyetemeiken és nemzetközi hálózatikon keresztül részt venni nyári egyetemeken. Ezeken a rövid, 2-8 napos kurzusokon érdekes képzéseken vehetsz részt, krediteket gyűjthetsz budapesti tanulmányaidhoz, vagy akár nyelveket is tanulhatsz. Ha az ELTE mellett döntenél, mindenképpen érdemes ellátogatnod az iskola honlapjára (www.elte.hu) a további információkért. Elöljáróban annyit, hogy a Tübingeni Egyetem és a Babes-Bolyai Tudományegyetem közös nyári egyetemén, vagy a Heidelbergi Egyetemen is bevetheted magad.

Ha úgy döntenél, hogy a szabadidődből feláldoznál néhány hetet a tanulás oltárán, érdemes előtte némi információt begyűjteni. Az egyetem honlapján részletes tájékoztatót találsz a tanfolyamokról, a szálláslehetőségekről és akkor is itt kell tájékozódnod, ha úgy döntenél, hogy a kurzus ideje alatt igénybe szeretnéd venni az intézmény kollégiumát. Az itt talált infókból már azt is könnyebben meg tudod határozni, mennyibe fog kerülni a nyári önfejlesztésed.

Szerző: Pipoly Beatrix