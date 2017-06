Ezekről a fesztiválokról ne maradj le az idén! – Fesztiválkalauz

Ugye ti is várjátok már a nyarat? Végre nincs több vizsga, nincs több beadandó! Ha nyár, akkor fesztivál fesztivál hátán. Nem viccelünk: évente több száz kisebbnagyobb kerül megrendezésre kis hazánkban. Szerencsétekre összegyűjtöttük a legjobbakat, melyekről nem érdemes lemaradnod idén.

Volt Fesztivál

Az idei fesztivál Sopronban nem kisebb sztárokkal csalogat, mint Martin Garrix vagy Ellie Goulding. A rockosabb vonal kedvelői sem szomorkodhatnak, hiszen jön az utóbbi években stílust váltott Linkin Park és az Imagine Dragons is. A régóta zenélő bandák iránt érdeklődők is megtalálhatják a maguk kedvenceit, hiszen az élő legenda Fatboy Slim is hazánkba látogat a Pendulum Liveval együtt. A retró életérzés a Rapülők szülinapi koncertjével lesz teljes.

Alsóörsre is érdemes lesz ellátogatni. A Kowalsky meg a Vega, a Road, Ganxta Zolee és a Kartell, a Moby Dick, a Zorall, Deák Bill Gyula, vagy éppen a Pokolgép biztosan ott lesz. Persze ez a lista még nem teljes, de remélhetőleg már ez is felcsigázza a zúzósabb zenék kedvelőit.

június 27-július 1.

Campus Fesztivál

A Debrecenben meg rendezendő eseményen olyan nevekkel találkozhatunk majd, mint a Clean Bandit, Jess Glynne, Netsky, a Camo & Crooked, a Therapy és a Kensigton. Nem kérdés, hogy ott a helyünk!

július 19-23.

Sziget

A Sziget fesztivál legenda a maga nemében, hiszen minden évben nemzetközi sztárok adják egymásnak a mikrofont Európa egyik legnagyobb szabadtéri rendezvényén. Csak pár név az idei fellépők közül: Rita Ora, Wiz Khalifa, Pink, Kasabian, Major Lazer, Rudimental, Billy Talent, Steve Aoki, Paul Van Dyk, Danny Brown. Az összes sztárt nehéz lenne felsorolni, de az biztos, hogy most is, mint mindig, igyekeznek túltenni az előző év sikerén a szervezők. Aki nem hiszi, annak ott a helye a nyáron.

augusztus 9-16

Harley Davidson Open Road Fest

Alsóörsre is érdemes lesz ellátogatni. A Kowalsky meg a Vega, a Road, Ganxta Zolee és a Kartell, a Moby Dick, a Zorall, Deák Bill Gyula, vagy éppen a Pokolgép biztosan ott lesz. Persze ez a lista még nem teljes, de remélhetőleg már ez is felcsigázza a zúzósabb zenék kedvelőit.

június 7-11.

Balaton Sound

Ami a Sziget a fővárosnak, az a Sound a Balatonnak. Zamárdi minden évben az elektronikus zene fővárosává válik, strandolással és napozással megfűszerezve, hiszen ki ne szeretne a napi pancsolás és ejtőzés után egy jót bulizni. Annál is inkább, mivel olyan neves előadók jönnek idén a Balaton partjára, mint Afrojack, Armin Van Buuren, Jason Derulo, Zedd, Tiesto, Alison Wonderland, Dave Clarke, Axwell. Ne feledkezzünk meg a könnyűzene magyar helytartóiról sem. Ott lesz például a Welhello, a Punnany Massif és a Halott Pénz.

július 5-9.

EFOTT

A lista nem is lenne teljes az idén ismét Velencén megrendezett EFOTT nélkül. A már-már must have eseményről egyelőre annyit tudni, hogy a főbb fellépők között Sean Pault, a Hurts-öt, Borgore-t és Tinie Tempah-t üdvözölhetjük. Tovább nem is folytatjuk, ennyi elég is ahhoz, hogy máris bérletet váltsunk!

július 11-17.

Fishing on Orfű

A rendezvény a jubileumokra van idén kihegyezve. Többek közt a 30 éves Csík Zenekar és az 50 éves Lovasi András koncertje is okot majd az ünneplésre, de várhatóan a Halott Pénz, a PASO, a Vad Fruttik, a Quimby, a Pál utcai fiúk, a Brains, Péterfi Bori & Big Bang Love Band és a 30Y nagy bulival készül majd.

június 20-24.

Szegedi Ifjúsági napok

Az alföldi nagyvárosban olyan világsztárok gyűlnek majd össze, mint Inna, Dave Seamann, a Boban Markovic Orchestra, a Calyx & Teebee, Marc Cervello, Robert Babicz, Russkaja, Enter Shikari és még sokan mások.

augusztus 23-26.

Szerző: Kovács Norbert