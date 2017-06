Stil Vor Talent zenék éjjel-nappal

Már csak egy hetet kell várnunk és megérkezik hozzánk először a Stil Vor Talent Festival, azaz Oliver Koletzki és zeneművész brigádja. Nagyon várjuk!

Azért várjuk annyira ezt a június 10-i napot, mert:

két felvonásban szórakozhatunk majd, előbb nappal, majd éjjel

a nappali táncot a forró homokon járhatjuk el

szintén nappal VOID hang gondoskodik a füleink kényeztetéséről

napközben a már hazánkban is kedvenc SVT artistok lépnek fel

éjszaka jön két eddig számunkra idegen üteme, intenzív zenéikkel

Oliver Koletzki kétszer is fellép majd mindkét helyszínen

a Raktár Beach a nappali hedonizmusról, az Akvárium a sötét ütemek befogadásáról gondoskodik számunkra

a Stil Vor Talent Festival először jár Magyarországon

és először kerül sor nappal és éjszaka is a hangulat tetőfokának élvezetére

A műsoron nappal a főigazgató, Oliver Koletzki mellett a Teenage Mutants, Klangkuenstler és Kellerkind érkezik, akiktől jöjjön most egy kis ízelítő a nappali bulizás jegyében, természetesen csak az SVT megjelenéseik közül.

Oliver Koletzki új, az alig 2 hete megjelent The Arc Of Tension albumáról (melyről mi is írtunk itt) jöjjön a Planetarium című:

A Teenage Mutants duó és EdOne közös trackje tavaly novemberben jelent meg, azóta már biztosan több tucatszor szétbontva a klubok atmoszféráját:

KlangKuenstler trackje is tavaly novemberben került a digitális polcokra. A Rise Against The Arp kicsit sötét, de színes kiemeléseket tartalmaz, hosszabb kiállásokkal, hosszú felívelésekkel. Az biztos, hogy minden, csak nem unalmas darab:

A lágy, dallamos, vokálos andalítás is megérkezik Kellekind prezentálásában. A SubZero tavaly decemberi darab, szeretjük a kellemesen átható erejét, milyen jó lehet ez naplemente idején:

A fesztivál nappali felvonásán részt vesz még hazai oldalról Alive, Davko és az Indigo Theory páros és énekese. Már most kiráz a hideg, ha bele gondolunk milyen jó érzés lesz ilyen zenékkel bulizni a délutáni hőségtől a lemenő nap fényébe.

A naplemente után a Raktár Bechről átvonulhatunk az Akvárium NagyHalljába, hogy a légkondicionált térben tovább fokozzák az állapotok állapotát, még pedig a két eddig itthon ismeretlen arc, Reinier Zonneveld és Moonwalk.

Előbbivel olyan friss darabokkal mászhatunk a hangulat tetejére, mint a pár hete megjelent Centaur:

Majd, ha elértük az optimális hangulatot, akkor Moonwalk is megfogja a kezünket és felvezet minket a holdra, például egy ilyen, idei trackkel:

De, ahogy azt említettük, Oliver Koletzkit kétszer is megkapjuk, vélhetően a nappali lágyabb ütemek után éjszaka az erőteljesebb, impulzívabb hangzások veszik át a mesteri szerepet, mint ez az új album darab:

Az éjszaka 3 főszereplője mellett Peter Makto és az Indigo Theory száll majd be a zenei utaztatásba.

Előző zenék szinte biztosan megszólalnak majd a Stil Vor Talent Festival első magyarországi eseményén, melynek nappali és éjszakai eseményéra ITT és ITT sereglünk össze.