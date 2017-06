Kiírásra került a 17. ARC pályázat – Legyen véleményed! Alkoss! Pályázz!

Idén 17. alkalommal írja ki pályázatát az ARC. A pályázati felhívás az ARC hagyományát híven követve mindenkit megszólít, akinek határozott véleménye van az őt/minket körülvevő valóságról, és aki véleményének bátran és szívesen ad hangot –pontosabban képi formát.

„Vigyázat, civilek!” – szól sokat sejtetően az idei kiírás. A téma a levegőben van, és most plakátokra is kerül a pályázóknak köszönhetően. A megvalósításhoz minden alkotó szabad kezet kap, a végeredmények bemutatásához pedig az ARC biztosít szabad teret. A kiírás ismeretében már most sejthető, hogy idén is szókimondó, szabad, társadalomkritikus megoldásokkal találkozhatunk.

A pályázati kiírás így hangzik:

„Vigyázat, civilek!”

Ki a civil? Aki nem profi? Aki nem katona? Aki nem színész, zenész, művész, tűzoltó,

rendőr vagy focista, esetleg politikus? Az a civil, aki civilszervezetnek dolgozik? Az a

civil, aki aktivista? Az a civil, aki szívesen segít, ha valaki segítséget kér? Az a civil,

aki otthon ül és nem csinál semmit, vagy az a civil, aki a szabad idejét feláldozza

valamire, ami túlmutat a saját feladatkörén?

És a magyarok? Ők civilek vagy nem civilek?

Te civil vagy? Vagy profiként kívülről nézed ezt az egész őrült civilezést?

Te szereted a civilséget? Van róla véleményed? Szerinted fontos civilnek lenni, vagy a

legnagyobb ártalom?

Az alkotói szabadság jegyében a felkínált témán kívül más ötlettel, témával is szabadon lehet pályázni. Élesítsd az agyad, engedd szabadon a fantáziád, pályázz és nyerj! További információ: www.arcmagazin.hu

Ráadásul idén is lesz MACIARC, ahol maguk a civilszervezetek vannak fókuszban a MACI – Magyar Civilszervezetek és a MagNet Civil Kapcsolatok Program együttműködésével. Ehhez partnert találhatsz magadnak a civilszervezetek között, ha eljössz a rapid randi-ra. A civilek szolgáltatják a plakát tartalmát, a kreatívok a formát. A zsűri azokat az alkotásokat mutatja be a 17. ARC kiállításon, amelyek interaktivitásra ösztönöznek, megmozgatják a nagyközönség fantáziáját, a befogadót bevonják, aktív, cselekvő részvételre, akcióra, megosztásra, továbbadásra ösztönzik. A pályázati kiírást itt találod: www.arcmagazin.hu

A pályázatok leadási határideje: 2017. július 11.

A 17. ARC pályázat és kiállítás a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatásával valósul meg. Közreműködő további ARCostársak: HVG, 24.hu, DELL, Oázis Computer, Wacom, Relatív Reklámügynökség, Medence Csoport, Mandala Jógastúdiók és sokan mások.

ARC – a képtelenség és arctalanság ellen!