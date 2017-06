Solo travel: 4 úti cél, ha egyedül utaznál

Egyre többen mernek egyedül belevágni az ismeretlenbe és felfedezni egy idegen várost, országot, kultúrát. Érdemes olyan úti célt választani, ami biztonságos, az ott lakók barátságosak, ugyanakkor bővelkedik látnivalókban, hogy a nyaralás minden pillanata élvezetes legyen.

Koppenhága, Dánia

Ha kiruccanál a hétvégére valahova, de nincs utazótársad, irány a dán főváros! Bicikliutak hálózzák be az egész várost, így minden megközelíthető a kétkerekűn, de a látványosságok közötti táv gyalog is kényelmesen megtehető. A rengeteg bicikliző dánon kívül vannak még nagyszerű múzeumok, skandináv kávékultúra és pezsgő éjszakai élet. Nyáron még el lehet tekerni a környékbeli tengerparti strandokra is, de akár a kikötők fürdésre kialakított részein is lehet egyet csobbani.

Salzburg, Ausztria

A Salzburg felé magasodó Hohensalzburg vár és a városon keresztülfutó Salzach folyó vadregényes, mesekönyvbeli helyszínné varázsolja Mozart szülővárosát. Nagyokat lehet sétálni az Alstadtban (óváros), megcsodálni a Mirabell palotát és annak kertjét, majd Ausztria legnagyobb sörkertjében, az Augustiner Brauban megpihenni – mindezt akár gyalog, akár biciklin, ugyanis 170 kilométeres bicikliút-hálózattal büszkélkedik Salzburg.

Stockholm, Svédország

A 14 sziget között elnyúló svéd főváros egyre több utazót vonz évről évre: a Gamla Stan macskaköves utcácskáin, a hangulatos kávézókban és éttermekben, a menő boltokban gyorsan telik az idő. Hajókázz, hódolj a „Fika” hagyományainak (kávészünet, süteménnyel), látogass el a Fotografiska galériába, vagy csodáld meg a naplementét a Fjallgatanról – egy biztos, Stockholmban nem fogsz unatkozni.

Melbourne, Ausztrália

Melbourne-t az egyik legélhetőbb városnak tartják évek óta, fiatalos nyüzsgése pedig sokakat megragad. A nagyváros számos ellenállhatatlan programmal csalogat, de felsétálni a Ruckers Hill tetejére, elámulni a helyi utcaművészek alkotásain, vasárnap piacozni és piknikezni a Royal Botanic Gardensben egyenesen kötelező.