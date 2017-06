Októberben érkezik a Terápia befejező évada

Idén ősszel visszatér a képernyőre a magyar HBO saját gyártású drámasorozatának harmadik, utolsó évada, amelyben újra láthatjuk Mácsai Pált Dargay András pszichológus szerepében. Míg a kritikusok által méltatott sorozat HBO GO-n is elérhető első két évada elsősorban a páciensekre fókuszált, a befejező évadban fordul a kocka: ezúttal maga a terapeuta kerül a középpontba! Végre alámerülhetünk András lelkének legmélyebb bugyraiba és választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy a kedvenc pszichológusunk milyen ember is valójában.

A terapeuta

DARGAY ANDRÁS a sorozat harmadik évadát új lakásban, új barátnő oldalán, újfajta élethelyzetben kezdi. Aktuális esetei eddig nem tapasztalt mértékben teszik próbára szakértelmét. Elvált szülőként újra kell értelmeznie kapcsolatát fiával, és közben szembe kell néznie a komoly betegségre utaló fizikai tünetei mögött rejtőző lelki okokkal is.

A főszerepet természetesen ezúttal is a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Mácsai Pál alakítja, aki a Terápia 2. évadában nyújtott alakításáért elnyerte a Magyar Televíziós Újságírók díját is.

A páciensek

ZSOLT

András hétfői páciense a 23 éves Zsolt, aki gyilkosság vádjával került előzetes letartóztatásba. Zsoltot még gyerekként az apja meggyilkolása miatt javító intézetbe zárták, most pedig a barátnője megölésével vádolják. A fiú bizalmatlan minden “kívülállóval”, agresszív, és nehezen nyílik meg Andrásnak. Ám a közös munka során Andrásban egyre inkább megkérdőjeleződik bűnössége.

Az HBO folytatva a hagyományokat, ebben az évadban is egy új, fiatal tehetséget mutat be a filmrajongóknak. A Zsoltot alakító Vilmányi Benett a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves hallgatója korábban olyan filmekben szerepelt, mint az Átok, a T.Ú.K. – Tanár Úr Kérem! vagy az idei Friss Hús fesztiválon bemutatott Asszó című rövidfilm, amellyel el is nyerte a legjobb színésznek járó díjat.

KRISZTINA

Krisztina nem múló kézfájdalma miatt kereste fel Andrást, amin a “hagyományos orvosok” nem tudtak segíteni. Az egyébként súlyosan kényszerbeteg nő látszólag harmonikus házasságban él orvos férjével (Hirtling István), két gyermekük mostanában repült ki a családi fészekből. A terápia során kiderül, hogy Krisztina kézproblémái mélyebbről fakadnak: a nő erőszakos, manipulatív férje rabszolgája, akitől szeretne elszakadni.

Krisztina szerepében a Jászai Mari-díjas Schell Judit látható (Csak szex és más semmi, Brazilok), aki ezúttal egy korábbi szerepeitől igencsak eltérő karaktert alakít.

SÁNDOR

Szerdánként András egy 60 éves székely férfival találkozik, akit fia (Telekes Péter) és a menye (Borbély Alexandra) hozott el terápiára. A pár szerint Sándor teljesen magába fordult, mióta magukhoz költöztették Erdélyből. Sándor 37 évig volt házas, és a felesége halála óta nem sikerül túllépnie a gyászon. Meggyőződése, hogy nincs szüksége pszichológusra, hiszen rajta csak az segítene, ha visszakapná a régi életét. Idővel mégis összebarátkozik Andrással, aki a beszélgetéseik során felismeri: Sándor egész életében elnyomott érzései akár veszélyessé is tehetik őt a környezetére.

A marosvásárhelyi születésű Jászai Mari-díjas színész Czintos József vállalta el Sándor szerepét. Ő a Harag György Társulat egykori színésze és igazgatója, valamint a Csíki Játékszín egyik alapítója.

EDIT

Csütörtökönként egy híres színésznő, Edit jár Andráshoz terápiára, mivel az utóbbi időben elkezdte elfelejteni a szövegét a színpadon. A fő problémája azonban nem ez, hanem a húga, Angéla, aki mellrákban haldoklik. Edit féltékeny, amiért a húga jól kijön a nő kamaszlányával, és haragszik is rá, mert mellette értéktelennek és felszínesnek érzi magát. De leginkább az bántja, hogy Angéla fel akarja adni a küzdelmet a betegséggel. Andrásra vár a feladat, hogy megmutassa Editnek, hogyan kerülhet közelebb a testvéréhez, még mielőtt túl késő lenne.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Udvaros Dorottya (Kút, Nyugalom, A miniszter félrelép) nem először látható HBO-s produkcióban: a Társas Játék második évada után vállalta el Edit szerepét.

ADÉL

Péntekenként szokás szerint András át ül a páciensek számára fenntartott kanapéra. Miután befejezte terápiáját Fischer Ágnessel (Csákányi Eszter), a férfi a legkevésbé vágyik arra, hogy új pszichológust keressen magának. Csakis azért keresi fel Bárdos Adél doktornőt, hogy altatót írasson fel magának. A pszichiáter azonban ragaszkodik hozzá, hogy előbb beszélgessenek, amibe végül András kénytelen beleegyezni. A fiatal, de annál határozottabb doktornő András tökéletes ellentéte: mindig megtartja a szükséges távolságot, és mereven ragaszkodik a szabályokhoz a terápia során. Talán épp emiatt sikerül olyan mélyen megbúvó problémákkal szembesítenie a férfit, amelyeknek eddig senki a közelébe sem került.

A Jászai Mari-díjas Balsai Móni (Liza a rókatündér, A martfűi rém, Tiszta szívvel) Udvaros Dorottyához hasonlóan immár a második HBO sorozatban látható, a nagysikerű Társas Játék Juditja után ezúttal egy sokkal komolyabb karaktert alakít.