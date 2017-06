Ezt a videót látnod kell a Dunakanyarról

A DunakanyarGO csapatának sikerült alig 2 percbe belesűrítenie a csodálatos Dunakanyar környezetét madártávlatból készített videójukon, de ez még mind semmi. Ennél még sokkal többet tudnak a srácok.

Pár napja dobta fel a DunakanyarGo a vimeo-ra azt a videót, mely a Dunakanyar festői környezetét foglalja össze madártávlatból, látványos hatáselemekkel, fantasztikus zenével:

A felvételeket egy háromfős csapat, a DunakanyrGO készítette., akik azt szerették volna elérni, hogy Budapest és Balaton szépségének imázsa mellett lakóhelyük gyönyörű környezete is kellő figyelmet kapjon..

Néder Buzási Évi, Laufer Ferenc és Néder László mindhárman itt, a Dunakanyarnál laknak, egy Kismaroson nevű településen. Innen jött az ötlet, hogy szeretett vidéküket megosszák a nagyvilággal.

A látványos videó ugyanakkor csak egy szelet a triumvirátus munkásságából, ugyanis pár napja útjára indították a Dunakanyarhoz kapcsolódó dunakanyargo.hu weboldalukat, melyen a környék szállásai, nevezetességei, gasztronómiai és egyéb programjai találhatóak meg, hogy segítsék azokat a turistákat, akik ezt a területet tűzték ki úti célul maguknak.

A videót egyébként saját maguk készítették, a videofelvételektől kezdve egészen a zenéig, mivel Néder Laci producerként is alkot, The Amygdala néven már több zenéje is jelent meg. Sok sikert kívánunk a kis csapatnak!

A következő videóig pedig hallgassuk megLaci egyik zenéjét és az Instájukat is érdemes lecsekkolni.