Itt a nyár! – Köszöntsük a legjobb hétvégi programokkal

Már meg is érkezett a nyár, legnagyobb boldogságunkra pedig mindjárt egy hosszú hétvégével indul a legmelegebb évszak, hála a pünkösdnek. Induljon is a hétvégi programajánlónk, melyben ezúttal 4 napra, csütörtökre, péntek, szombatra és vasárnapra is összegyűjtöttük a legjobb városi történéseket. Jöjjenek hát a hosszú hétvége legjobb bulijai és eseményei.

Csütörtök – június 1.

The Carbonfools – Kobuci Kert – 20:00

A nemrégiben megjelent „Oceanfloor” mellett a csapat még további 3 új dalt is előad a júniusi koncerteken. A „Bread War”, a „Rau Ceti’s Like” és „Silent Heath” szerzeményeket egyelőre kizárólag élőben hallhatjuk a csapattól, de természetesen sorra előkerülnek a korábbi The Carboonfools slágerek is, mint a „Hideaway”, „Sunset” vagy a „Clublights”… Az elmúlt évtized egyik legsikeresebb ’electropopfuziós’ csapatát megújult formában is imádja a közönség!

kisPÉNTEK – Budapest – 16:00

Az este lényege, hogy látogass el bármelyik kisPÉNTEK lelőhelyre sörözni egyet és a szokottnál is jobban engedd el magad, mulass, hibázz és szeresd a másikat. Nekünk az a legnagyobb ünnep, ha pezsegnek az emberek, szól a zene, folyik a szó és félig tele a pohár.

Botellón – Nyári Nyitány – Szent Gellér Szobor – 19:00

Gyertek, nyissuk meg együtt június első napján, az örök szabadság évszakát, és kezdjük meg a három hónapos nagy szeánszt, amit a zöld fűnek, a meleg szellőnek, a rózsaszín naplementének és a csillagos égboltnak köszönhetünk, hogy aztán hálából vibrálóvá varázsoljuk együtt a Pesti éjszakát!

Hans Zimmer koncert Budapest Aréna – 19:00

A májusi teltházas, kirobbanó sikerű koncert után Hans Zimmer visszatér Budapestre, hogy ismét elkápráztassa rajongóit, többek között a Gladiátor, Az oroszlánkirály, A sötét lovag-trilógia, az Eredet, az Interstellar, az Acélember, A karib-tenger kalózai, A tiszta románc, A da vinci-kód, Az utolsó esély és még sok más film zenéjével.

Péntek – június 2.

Ugye jöttök?- Müszi – 22:00

Drone travolta & Skogn és Tigrics. Minden fellépő élőben gépzenél, nincs mismásolás. Ugye jöttök? Belépődíj: 800 forint.

Születésnap & Pezsgőavató & Nyárindító terasz buli – DiVino (Szent István tér) – 18:30

3 ok is van az ünneplésre. 1. Megérkeztek az új DiVino & Sauska pezsgők és imádjuk őket! 2. Hat éves lett a DiVino. 3. Megnyílik a terasz. Ennek örömére pezsgővel, koccintással és csodás lufi reptetéssel várnak.

Le a sátorral! – Sátorbontás – Fogas – 18:00

A gyönyörűen megújult FOGAS végre ledobja téli gúnyáját! Adjuk át magunkat a nyárnak a belváros legkarneválibb kerthelyiségében! A buli egészen június 4-ig tart.

OAZIS Deep Terrace – Tropical House – Zsiráf – 21:00

Hunyd be a szemed! Egy fehér homokos tengerparton vagy, egy hűsítő, koktéllal a kezedben… a legnagyobb ritmusok szólnak mellőled a hangfalból, lágyan felcsendül egy szaxofon szóló a háttérben… Klingande, Bakermat, Kungs, Robin Schulz, Dimmi és a többiek is sorra befarolnak a DJ pult mögé egy dal erejéig, ha nem kettőig!

Punnany Massif, vendég: NB // Budapest Park – 18:00

Nem lenne az igazi a nyár egy jó Punanny koncert nélkül a Budapest Parkban! Egy kis hasznos tudnivaló: terasz jeggyel jogosult vagy belépni a VIP bejáraton. A Teraszokról exkluzív helyről élvezheted a koncertet, és a koncertek utáni bulit, továbbá elkülönített bárok, és mosdók állnak rendelkezésedre. A terasz jegy megváltása nem biztosít ülőhelyet. A teraszokon található limitált számú ülőhely érkezési sorrendben foglalható el.

Június 3 – szombat

Gardrób Közösségi Vásár – Király utca – 11:00

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál? Nekünk is van, mi sem tudtuk eddig, mi legyen velük, aztán egy hirtelen gondolattól vezérelve kitalálták a ruhavásár ötletét.

Hadik Jazz – Hadik – 19:00

A megújult Hadikban minden hétfőn más-más jazz formációk mutatkoznak be, hogy jól induljon a hét!

Gyertek és hallgassátok a magyar jazz élet legkiemlekedőbb művészeit!

Heyday – Impostor – 14:00

Mikor az égen napfény vala, szárnyaljatok bódító önfeledtségben. Lépjétek át határaitokat és járjátok el az égi fény varázslatos táncát. A borzongató fényáradat mellé katartikus muzsikaszó társul. Pontban kettő órakor a ceremónia kezdetét veszi, s tart, míg az égen vidáman cikáznak a napsugarak.

Finskit – 120 BXL Remixes Release Party – Pontoon – 19:00

Finskit bemutatkozó EPje tavaly év végén jelent meg a német Emerald & Doreen Recordings gondozásában. Az EP dalai azóta felbukkantak válogatáslemezeken vagy akár Jerry Bouthier (a Kitsuné és az Emerald & Doreen A&R menedzsere) mixeiben is.

Italian Festival – május 25 – június 15.

Egy teljes hónapon keresztül Olaszország kerül a középpontba a vendéglátóhelyeken és üzletekben, az utcákon és előadótermekben, bemutatva azt a sajátos és utánozhatatlan életstílust, amely világszerte elvarázsolja az embereket. Ehhez a stílushoz olyan fogalmak kapcsolódnak, mint minőség és esztétika, innováció és hagyomány, kulturális sokféleség és felismerhetőség, mindezen kívül az élet, valamint a szép és jó dolgok szeretete, melyek megszépítik az ember mindennapjait.

Brain Bar Budapest – Official After – Brody Club Life – 20:00

A háromnapos inspiráló előadások után a szervezők meghívnak egy remek Brain Bar Budapest After partra.

Vasárnap – június 4.

Retrostars Vigadó – Pünkösdi Dínomdánom – Fröccsterasz – 22:00

Pünkösd vasárnap a Retrostars Vigadó újra kinyítja a kapuit és hozza a kedvenc slagereidet, lesz Fekete Vonat , Orsi, Vip, HipHopBoyz, Ufo é sokan mások.

Dynamite Dudes – Laza Tető – 18:00

Dynamite Dudes hazai – a zenéjében modern, de tradicionális elemeket is felvonultató Brutal-bluegrass trió 2015-ben alakult egy csodálatos júliusi napon, és azóta nagy népszerűségre tettek szert itthon és külföldön egyaránt. Három karakán gyerek, aki mindig készen áll arra, hogy egy jót zenéljen.

Cruisin Boat Party – Európa hajó – 14:00

Az Európa hajó régi álma válik valóra és a fedélzetén köszöntheti a hamburgi Samuel Kindermann-t azaz EINMUSIK-ot! A német producer saját zenéivel és szettjeivel sok hazai zenerajongót nyert meg magának az évek során. Az elismert európai kiadókon történő megjelenések mellett saját kiadója az Einmusika Recordings is egyre növekvő népszerűségnek örvend.

Nyári Ruhacsere – Getdowntuesday – 17:00

A Rottenbiller utca 34. getdowntuesday termébe berendeztek egy ruha cserebere szekciót, ahol mindent lehet cserélgetni amit csak szeretnél és hozol, akikkel csak szeretnél. Azok közül amit hozol 5-6 darab ruhádat be is árazhatod, amire tényleg millókat költöttél és képtelen vagy elcsrélni mert nem tudsz elszámolni a lelkiismereteddel. Tudjuk milyen az. De csak limitált számú darabbal teheted ezt meg mert a rendezvény célja a cserebere.

Szimpla Jam – Szimpla Kert – 21:00

Minden vasárnap este összegyűlnek a Szimpla Kert színpadán és közösen örömzenélnek a legkülönbözőbb műfajokat érintve. Profi hangosítással, megújult technikával, facebookos élő közvetítéssel, gitárerősítőkkel várunk mindezt az új koncertteremben!

The Great 1922’s Party – Summer Edition – Ötkert – 22:00

New York, 1922. A város hihetetlen tempót váltott. Az épületek magasabbak, a partik vadabbak, az erkölcsök lazábbak, az alkohol olcsóbb lett. A nyugtalanság a tetőfokára hágott…

Pünkösdi naplementés SUP túra – SUP Budapest – 18:00

Naplementés SUP-túrára indulhatsz pünkösd hétfőn, ezúttal Anjuna jégkrémes barátaiddal közösen. A túra végén megkóstolhatod a túrázókkal közösen a város legizgalmasabb kézműves jégkrémének aktuális ízeit. Nyamm!

Pünkösdi Királyság – Tabán – 9:00

Egész napos, ingyenes családi és gyerekprogramok a Tabánban és a Mesemúzeumban. Lesz itt pünkösdi piactér, állatsimogató, póni lovaglás, fakörhinta, arcfestés és minden jó.

Macaron Workshop – The Ritz-Carlton – 13:00

Te is imádod a macaront? Gyere és less be a kulisszák mögé, hogy miként készülnek a The Ritz-Carlton, Budapest színes, ínycsiklandozó macaronjai. Készítsd el őket együtt a fantasztikus cukrász csapatunkkal és légy részese egy különleges élménynek.

The Wipeouts / Bagó Zsolt – Ellátóház – 20:00

Rázzátok ki a tavalyi homokot a neoprénekből, töröljétek meg a teknőspáncél napszemcsiket, fényezzétek ki a táncos cipőtöket, cseréljetek elemet a táskarádiótokban, waxoljátok le a dezsókat, még időben tegyétek be mosásba a hawaii ingeket meg a pöttyös ruhákat, és alaposan kenjétek be magatokat kókuszillatú naptejjel, hiszen ha jön a nyár, akkor jön a Wipeouts is.

