Fantasztikus programokra számíthatunk a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon

Október 6-án indul, és 17 napon át egészen október 22-ig tart a 26. CAFe Budapest. A régió egyik legfontosabb összművészeti eseménysorozata ebben az évben is valódi csemegéket tartogat a kortárs művészet rajongóinak, számtalan műfajban, több mint budapesti 30 helyszínen.

Hazánkba látogat az Oscar-díjas kínai–amerikai zeneszerző, Tan Dun, Multiversum című művének magyarországi bemutatójával érkezik Eötvös Péter és az amszterdami Royal Concertgebouw Orchestra. Fantasztikus jazzműsorral jelentkezik a legendás bariton, Thomas Quasthoff, itt lesz az elbűvölő és szemtelenül fiatal jazztitán, Jacob Collier, és először mutatkozik be hazánkban a lélegzetelállító táncelőadásokat házfalakra álmodó Bandaloop. A fesztivál folyamatosan bővülő programjaira a jegyértékesítés május 30-án kezdődik.

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál minden évben kiemelt figyelmet szentel egy-egy ország kultúrájának: 2017-ben az izraeli művészet és kultúra áll fókuszban. Avishai Cohen, a fenomenális nagybőgős triójával érkezik Budapestre, Avi Avital és Omer Avital koncertjén a klasszikus zene és jazz műfaja fonódik össze, valamint lenyűgöző koreográfiával lép színpadra az Izrael Balett társulata. A tematikához illeszkedve Jerusalem My Love címmel készül különleges koncertre az Anima Sound System és a brit énekesnő, Heidi Vogel. Az egyik legnevesebb izraeli zeneszerző, Yinam Leef műveiből válogat majd az újzenei eseménysorozat, a jubileumát ünneplő Mini Fesztivál is.

A CAFe Budapest idei programja számtalan eddig nem látott együttműködést és bemutatót tartogat. Selmeczi György Boldogasszony lovagja című művét a Kolozsvári Magyar Opera mutatja be Novák Eszter rendezésében. A 2015-ös amerikai bemutató után, a fesztiválon látható hazánkban először Vajda Gergely Georgia Bottoms című vígoperája.

A táncrajongók különösen izgalmas fesztiválra számíthatnak: Alain Resnais kultikus filmjéből ihletet merítve, HIR-O címmel készül ugyanis bemutatóra a Compagnie Pál Frenák, Kodály és Ligeti műveiből építkezve mutatja be vadonatúj koreográfiáját a Bozsik Yvette Társulat, és LOL című premierjével csatlakozik a fesztiválhoz a Magyar Nemzeti Balett.

Az első Budapest Ritmo világzenei fesztivál nagy sikere egyértelművé tette a folytatást: a Hangvető és a CAFe Budapest közös szervezésében megvalósuló 2. Budapest Ritmo is a meglepő egymásra találások, egyszeri csodák és felfedezések fesztiválja lesz. Október 6-tól három napon át szól majd a világ több mint húsz országából érkező fellépők zenéje. Olyan nemzetközi és hazai előadókkal találkozhat majd a közönség, mint a Söndörgő és az Amsterdam Klezmer Band, Miczura Mónika „Mitsou” és Jawhar, valamint Lajkó Félix és a Vołosi – idén új helyszínen, az Akvárium Klubban.

A CAFe Budapest több önálló tematikájú eseménysorozat megvalósításában is központi szerepet vállal, így idén is valódi „fesztivál a fesztiválban” élményt nyújt majd a képzőművészet rajongóinak az Art Market Budapest, az őszi Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár és a Mercedes-Benz Fashion Week Central Europe pedig az irodalom illetve a divat szerelmeseinek ígér jobbnál jobb programokat. Még pontosan egy hónapig, június 30-ig várja a személyes, megható, vicces vagy épp felkavaró budapesti történeteket az évek óta nagy sikerű 100 szóban Budapest pályázat. A zsűri által kiválasztott műveket idén is különleges kiállítás formájában mutatja be a fesztivál.

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál folyamatosan bővülő eseményeiről és programjairól ezen a linken találhatók információk. A jegyértékesítés a fesztiválprogramokra május 30-tól kezdődik.