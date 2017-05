5 sztár, akik még sosem koncerteztek Budapesten – Pedig kellene!

Tegnap hatalmas koncertet adott Bruno Mars, aki másodjára lépett fel nálunk. Bár vannak olyan sztárok, aki már többször is szórakoztatták a magyar közönséget, és szinte hazajárnak a Sziget Fesztiválra, van jó pár olyan énekes és énekesnő, aki még sosem járt nálunk, pedig nagyon örülnénk nekik. Következzen a Funzine whislistje, azokkal az előadókkal, akiknek a koncertjén még sosem tombolhattunk ki magunkat. Reméljük, ez idővel változni fog!

Adele

Na jó, itt máris mentegetőznünk kell: Adele koncertjén aligha tombolhatjuk ki magunkat, de legalább jókat sírhatnánk az énekesnő szomorú balladáin. Viccet félretéve, imádjuk Adele hangját és a számait is, és biztosan az első sorig verekednénk magunkat, amikor a Rolling in the Deepet énekné a budapesti koncertjén.

Justin Timberlake

Bár tavaly hallgattunk egy friss számot Timberlake-től (A Trollokhoz készült Can’t Stop the Feeling), 2013 óta nem jött ki új albummal az énekes. Márpedig ahhoz, hogy egy énekes turnézni kezdjen, előbb illendő kiadnia egy új CD-t. Úgyhogy hajrá, Timberlake, szedd össze magad, készíts új számokat, és gyere szépen Budapestre koncertezni!

Maroon 5

Nem könnyű ma a fiúbandák sorsa: a legtöbbjük egy-két lemez után eltűnik a süllyesztőbe, vagy egész egyszerűen feloszlanak. Szerencsére a Marron 5-nál egyik veszély sem áll fenn, már sok éve ontják magukból a slágereket. Szégyen, hogy a magyar rajongótáboruknak még sosem adták elő őket személyesen.

Ed Sheeran

Ed Sheeran harmadik albumát beharangozó Shape of You kislemeze olyan jóra sikerült, hogy egyértelműen ezzel a dallal könyvelhette el eddigi pályája legnagyobb sikerét. Ed, megígérjük, ha nálunk is előadod ezt a számod, olyan lelkes közönséged leszünk, amilyennel még sosem találkoztál!

Taylor Swift

Emlékeztek még a kis ártatlan, country zenéket éneklő Taylor Swiftre? Szerencsére azóta sok minden megváltozott, többek között az énekesnő stílusa is. Swift kisasszony albumai az utóbbi években kimondotan mainstreammé váltak. Ezért az énekesnő jócskán veszített az egyéniségéből és egyediségéből, mégis, a számai sokkal fülbemászóbbak lettek. Annyira, hogy élőben is meghallgatnánk őket.