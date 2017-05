Új albummal jelentkezik Lana Del Rey

Új albummal rukkolt elő Lana Del Rey, mely a tőle megszokott melankolikus dallamokkal és rengeteg nagyszerű vendégénekessel várja, hogy lecsapjunk rá.

Május 22-én került fel Lana Del Ray legújabb zenéjének klipje a videómegosztókra, amiben The Weekenddel közösen énekelve, romantikáznak a híres, amerikai domboldalra épület HOLLYWOOD felirat tetején. Az új, Lust For Life című dalt azonnal megszerettük, ahogy több millióan így lehettek vele, mert alig 10 nap alatt majdnem 20 millióan játszották le a fülbemászó dallamokat.

Ha valaki még nem látta/hallotta volna:

Lana nem bírta sokáig magában tartani az új dalnál még fontosabb hírt: az új zene egy új album címadó dala, mely még idén júliusban, pontosan július 21-én fog megjelenni. Az énekesnő mindezt május 25-én reggel Twitterén jelentette be.

Lana úgy nyilatkozik az albumról – amin egyébként olyan művészek működnek közre The Weekend mellett, mint Stevie Nicks, vagy Yoko Ono és John Lenon fia, Sean Lenon –, hogy az 50-60-as évek hangulatából táplálkozik, de egyszerre szól majd a fiatalabb közönségnek, ezzel jórészt mindenkihez intézve a mondanivalóját, a tőle megszokott szomorkás, de mégis magával ragadó dallamok segítségével.

Az énekesnő legutolsó albuma 2015-ben, Honeymoon címmel jelent meg, amit követően a mostani Lust For Life már az ötödik stúdióalbuma lesz, melyről a már megjelent Cherry, Love és Coachella – Woodstock In My Mind című dalok, maga az album pedig június 21-én fog megjelenni.

Addig hallgassuk egy kis ízelítőt: