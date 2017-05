Főszerepben az egészség: 6 kihagyhatatlan salátabár

Gyermekkorunkból mindannyian emlékszünk azokra a kellemetlen pillanatokra, amikor muszáj volt elfogyasztani a tányér szélére száműzött zöldségeket. Íme, egy válogatás, azt bizonyítva, hogy az egészséges dolgok nemcsak finomak, de a gasztronómia meglehetősen erős és kifinomult stílusirányzatává váltak!

Rukkola

A Kálvin téri zöld pont rengeteg finomsággal vár: színkódok szerint összeállított kínálatukban tésztás, pestós vagy lazacos összeállítással is találkozhatunk. Személyes kedvencem a Narancs névre keresztelt csoda, ami mézes-mustáros szószt vegyít csirkemellkockákkal és friss zöldségekkel. A Rukkola teljes mértékben rácáfol azon ősi tévhitre, miszerint a saláta nem elég laktató. Itt bizony bőséges adag lapul a fehér papírdobozokban, és a masszív vitaminbevitelt garantáltan élvezni fogod!

Frukkola

A Frukkola íncsiklandó salátáival, gyümölcsleveivel, szendvicseivel és egyéb egészséges ételeivel a város két pontján is találkozhatsz. Ha betérnél a Kristóf téri vagy Arany János utcai étterembe, a reggeli- és brunch-kínálat mellett ne felejtsd el meglesni az ebédmenüt sem!

Legelő Salátabár

Hogy a zöldségek és gyümölcsök világában valójában mennyi potencia rejlik, a Legelő Salátabár nem csupán bizonyítja, de szégyentelenül kreatív és ellenállhatatlan módon teszi ezt lehetővé. A Dob utcai étterem az egészséges ételek ékszerdobozaként várja a tudatos étkezőket. Figyelem, korántsem csak vegáknak!

Oh My Green

Egészségtudatostól az ételallergiásig, az Oh My Green változatos ételei között te is könnyedén rátalálsz majd új kedvencedre. Az V. kerület szívében található étteremben az innováció, a társadalmi felelősség és a tudatosság jegyében telnek a napok, az eredmény pedig kétségkívül isteni finom!

Vega City

A vegán gasztronómia fellegvárában nem féltek megalkotni az olyan tradicionálisan hús alapú ételek teljes mértékben állati összetevőktől mentes verzióját, mint például a hamburger. A hetente változó meleg étel menünek köszönhetően számos különlegességet kipróbálhatsz, ráadásul igencsak baráti áron!

Keksz

A Madách téri Keksz egyik legszuperebb fogása a Cézár saláta csirkével vagy lazaccal, de ha inkább saját magad választanád ki a hozzávalókat, itt ezt is megteheted, ráadásul az összetevők széles skálájáról szemezgetve. Az urbánus hely barátságos hangulattal és friss, ropogós falatokkal vár!