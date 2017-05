Íme a nagy söröspohár-kisokos

Ahogy a jó borok esetében, a sörfogyasztás élvezeti értékét is befolyásolja az, hogy milyen poharat választunk. Ezek legtöbbjét úgy alakítják ki, hogy érvényesüljön a főzet aromája, íze és illata, a minőségi pohár ráadásul a sörhab tartását is befolyásolja. A prémium söröket, és a minőségi sörfogyasztást támogatja idén a Belvárosi Sörfesztivál, ahol három különböző formájú, magas minőségű kóstolópohárból választhatnak a sörimádók.

Irány a New Wave!

A Craft Master One nevű poharat a fesztivál szervezői és a FIRST Craft Beer főzde szakértői olyan komlóban gazdag, újhullámos sörökhöz ajánlják, mint például az American Pale Ale-ek (APA) vagy az India Pale Ale-ek (IPA). A pohár alsó, szűkebb részén remekül látható a sör színe és tisztasága vagy opálossága. A szűkülő száj a maláta és a komló jellegzetes illatait gyűjti össze, a felső kiszélesedés pedig szép habkoronát varázsol sörünk tetejére. Az alsó törés a hab tartósságát növeli, hisz minden kortynál újra felhabosítja italunkat, hogy ne csak az ízeket, hanem a látványt is hosszú ideig élvezhessük.

Ütős választások

A Craft Master Two nevű pohár a klasszikus, elsősorban a magasabb alkohol tartalmú barna és fekete sörökhöz készült. Nemcsak a porter, vagy a stout típusok kedvelői számára tökéletes választás, hanem a búzasörökhöz is ezt ajánlják a Belvárosi Sörfesztivál sörszakértői. A nyújtott forma a szép, krémes habzást segíti elő, és a megtört vonalak a habtartósságot, illetve a sör intenzívebb illatait segítik összegyűjteni.

Édes klasszikusok

A harmadik, Aviero kehely elsősorban a klasszikus vonal képviselőinek ajánlott, de a söröspoharak között a multifunkciósként tartják számon. A könnyebb, cseh és német világos, láger típusú sörök kedvelőinek is jó választás, de a belga gyümölcsös söröket is ebbe érdemes kérni a fesztiválon. A kevésbé illatos, frissítő zamatú hagyományos sörök bármelyike szépen mutat ebben a kecses formában, és a vékonyabb falú üvegpohárból hosszan élvezhetőek belőle a frissítő kortyok.

